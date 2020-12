Odds på TV-forbud: Politikere er klar

Hvad er chancen for at der kommer et forbud for spilreklamer på TV? Debatten raser, og politikerne fra flere partier er klar.

- Absolut!

- Det skal sidestilles med reklame for alkohol og tobak.

- Der er mange triste skæbner pga afhængighed.

- Så forbud på reklame er en god vej at gå.

Folk bør tage ansvar ... men

Sådan skriver Betina B. i en af de 1300 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om de fem politiske partier, Enhedslisten, SF, Alternativet, DF og Radikale, der u større eller mindre grad godt kan se, at det er problematisk, at mange sport-udsendelser er pakket ind i reklamer for spillefirmaer.

Hvad er odds på at det bliver vedtaget?

Og Betina er langt fra den eneste, der mener at et forbud er vejen frem:

- I princippet bør folk selv tage ansvar for deres liv.

- Men.

- Det er godt nok provokerende at se reklamer med Mr. Green ønske glædelig jul, når man ved hvor mange smadrede liv de har på samvittigheden, skriver Peer J. i en anden populær kommentar, mens Claus P - som ikke fortæller, hvad han mener - tvivler på, at der vil være politisk enighed om sådan et forbud:

- Hvad er odds mon på, at det bliver vedtaget, skriver Claus P.

Jimi vil forbyde spil-reklamer søndag og onsdag

20.000 læsere - de 17.000 støtter forbud

Da nationen! diskuterede emnet sidste år, deltog flere end 20.000 læsere i debatten, og et massivt flertal var for et forbud.

Dengang rasede mange mod Brian Laudrup, der kan ses i reklamer for Unibet, og noget tyder på, at raseriet faktisk havde indflydelse.

Ihvertfald stopper Laudrup fra årskiftet som reklamesøje for firmaet:

Stopper udskældt samarbejde

nationen! har tidligere bragt et brev fra Jimi, der har lavet denne fine guide om pengespil, men hvad tænker du?