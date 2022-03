Ødelægger for 630.000 kroner

52 sommerhusejere i Ringkøbing får ødelagt deres havudsigt så meget af 20 nye vindmøller, at de skal have erstatning. Den største erstatning er på 630.000 kr.

- Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på beboelsesejendommen på 630.000 kr.

- Taksationsmyndigheden har lagt vægt på, at den nærmeste mølle vil blive placeret 9,8 km fra beboelsesejendommen. Den fjerneste vindmølle er placeret 14,3 km fra beboelsesejendommen.

- Fra terrassen vil der være udsyn til 14 møller, hvor navcellerne er synlige - heraf er 12 møller synlige til vandspejlet.

Udsyn, udsyn og udsyn

Sådan skriver Taksationsmyndigheden om den husejer, der bliver hårdest påvirket af de 20 vindmøller i vindmølleparken Vesterhav Syd. I alt skal Vattenfall betale 14.4 millioner kroner til 52 sommerhusejere i erstatning for den gene og ubehag møllerne vil give. Ejerne får fra 25.000 og altså helt op til 630.000 kr. Og læser man videre i afgørelsen om den største erstatning, forstår man hvorfor::

- Boligen ligger på en højtbeliggende grund i første klitrække med havudsigt.

- Fra stue, køkken, spisestue og entré er der forventeligt udsyn til 14 møller lig med udsynet fra fotopunktet på terrassen.

- Fra de primære udendørs opholdsarealer vil der være udsyn til møllerne fra terrassen, fortsætter myndigheden, der også kan fortælle at der kan klages over afgørelsen, når møllerne er sat op.

Imponeret og stolt

Det er dog ikke alle, der mener at vindmøller ødelægger udsigten. En husejer fortalte for to uger siden, at han IKKE har søgt erstatning, fordi han bliver glad af et kigge på vindmøller:

- For når jeg ser en vindmølle, bliver jeg både imponeret og stolt.

- Danmark er verdensførende i vindenergi - udtænkt og produceret lige her i vores kommune.

- Så den skaber arbejdspladser både lokalt og globalt, og den laver grøn strøm, sagde han til Dagbladet Holstebro-Struer, men hvad siger du?

