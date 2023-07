Ødemarkstragedie: Søstre og dreng døde

- Jeg får medlidenhed med børn, der bliver kastet ud i disse situationer.

- Ærgerligt, at forældrene ikke kan komme for retten.

Ville beskytte familien fra verden

Sådan skriver Amy C. i en af de kommentarer, der er skrevet på The Washington Posts facebookprofil om to søstre og den enes søn, der sidste sommer tog til Rocky Mountain National Park i Colorado. Og blev der.

De ville ikke lytte

Især den ene kvinde - Rebecca på 42 - var træt af verden og den måde, 'det hele' udvikler sig på. Og hun tog derfor sin 14-årige søn og søsteren Christine på 41 med i ødemarken for at leve et totalt isoleret liv:

- Hun troede virkelig, at hun beskyttede sin familie.

- Vi forsøgte at stoppe dem. Men de ville ikke lytte, fortæller en tredje (halv)søster til avisen, og CNN kan fortælle, at den lille udbrydergruppe bl.a. havde studeret youtubevideoer om livet i ødemarken.

Der er liv i ødemarken - og der er camping

De havde et telt og en bunke konservesmad, da de rullede ind i den bjergfyldte park i sensommeren sidste år, men 9. juli blev deres lig fundet af en vandrer.

- Der er 'ødemarksliv'. Og så er der camping.

- Folk, der vil leve i ødemarken, planlægger den slags i forvejen, bygger husly, etablerer vandforsyning osv.

Derfor lever vi ikke i ødemarken

- Det lyder, som om disse folk lige gik ud i skoven og slog et telt op - uden nogen virkelig livserfaring og øvelse.

- Hvor tragisk, skriver Julia L. i en anden kommentar, mens Gwen P. konstaterer:

- Der er en grund til, at vi har ikke lever i ødemarken, skriver han, men hvad tænker du?