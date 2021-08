Øgle-manden dømt

Den svenske mand drev sin omfangsrige forretning via nettet og blev nappet med 760 øgler, 67 skildpadder, 18 slanger og to dværgkrokodiller, der levede under kummerlig forhold på en adresse i byen Eslöv. Nu skal han i fængsel

- Vi er kommet til den konklusion, at han i 67 tilfælde bestilte, købte, solgte eller forsøgte at sælge krybdyr, der er på Cites' lister over særligt truede dyrearter.

- Gennem beviserne, der blev beslaglagt, har anklageren kunnet vise, at manden drev det, der næsten kan beskrives som et 'supermarked' med sjældne og beskyttede krybdyr.

De fleste af dyrene er aflivet

Sådan Lunds Tingsrets formand, Thed Adelswärd, i dag om en dom over en 41-årig mand, der i marts 2018 fik besøg af Sveriges Nationale Efterforskningsgruppe for dyrebeskyttelse.

Agenterne fandt - og konfiskerede - nemlig hele 760 øgler, 67 skildpadder, 18 slanger og to dværgkrokodiller, der levede under kummerlig forhold på en adresse i byen Eslöv.

Manden skal nu i fængsel i to år, og domstolen oplyser, at de fleste af de konfiskerede dyr er blevet aflivet - de var for svækkede.

5000 dyr og 28.000 planter CITES er en international konvention til kontrol af handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter. Det sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel, - dvs. at man fjerner ikke mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære. I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller i visse tilfælde er helt forbudt at handle med visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder, mm. CITES omfatter omkring 5000 dyrearter og ca. 28.000 plantearter. Arterne er, afhængig af hvor truede de er, opført på liste I, II eller III. Godt 1.000 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er totalt forbudt (liste I). For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel (liste II og III). Kilde: Miljøstyrelsen

Ingen tilladelser

- For at drive denne type professionel dyrehandel kræves en tilladelse, både i henhold til dyreværnsloven og i henhold til miljøloven, og det har den 41-årige manglet.

- Derfor er han dømt både for artsbeskyttelsesovertrædelser og for overtrædelser af dyreværnsloven, siger Thed Adelswärd, men hvad siger du?