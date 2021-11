Øjebæ i Allerød: Ejer kæmper

Ejeren af ruinen midt i Allerød vil gerne rive den ned og bygge seks små lejligheder. Men kommunen har været fire år om at behandle sagen, som muligvis kommer til at vare endnu to år

- Jeg holdt et møde for snart fire år siden med kommunen for at tale om mulighederne med det nedslidte hus. Det, der ligger midt i Allerød og lige nu er en ruin.

- Jeg ville gøre tingene på den rigtige måde lige fra starten, og kommunen mente, det var en god ide at opføre seks små lejligheder, stationsnært og lige i centrum.

Her ligger Allerød, og midt i ligger Mortens ruin. Screenshot: Skraafoto/kortforsyningen

Troede jeg kunne bygge i 2018

- De var også enige i, at projektet vil passe perfekt til de lejligheder, der ligger ved siden af, og den Fitness world, der ligger overfor.

- Jeg gik fra mødet med en besked om, at jeg kunne være klar til at bygge om et halvt år.

Sådan indleder Morten K fra Allerød et brev til nationen! om de planer, han har med den grund med den nedslidte og nu nedbrændte villa, han betalte 2,6 mio. for i 2017 – og ventetiden på godkendelser fra kommunen, der bare bliver længere og længere.

Afventer lokalplan i 2023

Morten synes, han er blevet holdt for nar, og han er med på, at folk i byen ikke synes, hans ejendom pynter. Nu håber han, at en mail fra nationen! kan få kommunen til at handle.

Mortens brev – som Allerød Kommune har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Men de seks måneder er nu blevet til fire år. De seks lejligheder blev godt nok godkendt 9. februar 2021, men da forvaltningen igangsætter lokalplanen to måneder senere, får jeg at vide, at lokalplanen for Tokkekøbvej 2 tidligst vil blive sat i gang i 2023.

Sådan vil Morten gerne bygge - men Allerød kan ikke sige ja. Foto: Lind&Risør

Og det koster altså ejendomsskat

- Det er ikke rimeligt, at jeg skal betale ejendomsskat, forrentning at lån i 2-3 år.

- Jeg kunne forstå, hvis der var en pukkel, og behandlingen blev udskudt et halvt år, men fire år og nu måske to år mere, skriver Morten, og nationen! har spurgt på Allerød Rådhus, hvorfor det skal tage så lang tid, og om ikke de kan give Morten en tilladelse nu.

Og de spørgsmål svarer kommunen på sådan her:

- Allerød Kommune har ingen kommentarer til nationen! om denne sag.