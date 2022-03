Økonom: Fri fjernvarme

- Som lovgivningen er indrettet i dag, kræver mere fjernvarme nemlig nye projektplaner fra varmeselskaberne, som skal i høring og sendes frem og tilbage mellem selskaber og kommuner i en bureaukratisk proces.

- Det har vi ikke tid til, så derfor bør vi tillade alle Danmarks varmeselskaber at tilslutte nye kunder alle de steder, hvor de vurderer, at det giver mening – uden at spørge kommunen om lov.

Sådan skriver klimaøkonom Sara de Roepstorff fra Tænketanken Axcelfuture i et debatindlæg i Politiken om Danmarks afhængighed af russisk gas og borgernes og erhvervslivets behov for varme.

Tænketanken arbejder for teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund, og økonomen frygter, at alt for mange danskere lige nu kommer til at investere i varmepumper - selv om det ifølge hende vil være klart klogere, hvis så mange som muligt kobler sig på fjernvarme.

Som du sikkert kan huske fra nationen!-artiklen som Det går virkelig stærkt og Konen klager: For koldt så er der ret så mange husejere, der lige nu har set sig varm på en fjernvarmetilslutning. Men problemet er at den slags tager tid - bl.a fordi sagsbehandlingen tager lang tid:



- Er det ’farligt’ at give fjernvarmeselskaberne denne frihed, og kan vi risikere ’for meget’ fjernvarme? Nej, problemet er det modsatte: Det kan kun gå for langsomt.

- Udviser vi ikke rettidig omhu, får vi områder, der både får mange varmepumper og mange fjernvarmekunder – og dermed et ineffektivt varmesystem.

- Vi skal altså sætte fjernvarmen fri, så vi undgår uhensigtsmæssige investeringer i individuelle varmepumper, skriver Sara.

