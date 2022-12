Økonom: Fuldstændig ændret

- Efter sommer er henvendelserne ændret fuldstændig.

- Vi får i stedet mange henvendelser, hvor forbrugere vil have gode råd til deres eksisterende biler.

- Skal jeg servicere den her bil, skal den have en ekstra undervognsbehandling, og hvad skal jeg gøre for at få denne her bil til at køre et par år mere.

Der bliver lavet store reparationer

Sådan siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos bilejernes interesseorganisation FDM, til DR Nyheder om de nye biler danskerne ikke køber. Og de gamle biler, danskerne nu i stor stil sender på værksted.

300.000 km: Mekaniker undrer sig

- Vi laver biler i stand, som – jeg vil ikke sige burde smides ud – men der bliver lavet store reparationer, fortalte Martin Jørgensen fra Strandgades Auto i Haarby til DR Fyn for fire uger siden. Han har arbejdsdage på 12 timer for at kunne følge med presset fra bilejere, der skal have fixet deres køretøj.

Strøm-krise: Forbud mod el-biler

Bedst at køre en bil i 30 år

Og ser man på FDMs Facebook-profil, så er der ret mange, der synes det er helt fint at køre videre i deres brugte bil:

- Jeg beholder min fantastiske Audi 80 b3 1.8 s fra 89 resten af livet.

- Når den runder 35 år bliver den veteran forsikret.

- En utrolig solid bil, ikke noget moderne skrammel, der går i stykker med dyre reparationer til følge, skriver Kaj S i en kommentar:

- Der er jo ingen grund til at skifte en bil ud, der ikke fejler noget.

- Men det jo ikke nemt når staten driver klapjagt på ældre biler, skriver Jens R. og Ami S. langer ogsp ud efter staten:

Men staten siger køb køb køb

- Hvis vi udelukkende tænkte på miljøet, så kørte vi i samme bil i mindst 30 år.

- Men den tanke vil staten jo ikke støtte; staten straffer hårdt når bilen bliver 'ældre, skriver Ami, men hvad synes du?