Økonom: Hvad med en julecheck?

- 1000 kr.-checken til godt 2 millioner danskere på overførselsindkomster er politik pr. folkestemning.

- Det kan danne præcedens og hvad bliver det næste ?

- En julecheck?

To milliarder giver 750 jobs i år

Sådan indleder Cepos' cheføkonom Mads Lundby Hansen en mail til nationen! om den massive overførsel af skattekroner, der gik i gang i morges - en overførsel, der allerede har skabt en del debat.

Kan give en forventning

I en afstemning - som mere end 5000 læsere har deltaget i i dag - svarer 48 procent, at de synes, 'engangstilskuddet til overførselsmodtagere' er en dårlig idé, og dem er Cepos helt enige med: Cheføkonom Mads' brev fortsætter nemlig således:

- Jobeffekten er på kun på 750 personer, ifølge S-regeringens økonomer.

Folketingssvar. Screenshot fra ft.dk

- Det er meget lidt og det koster ca. 2 mia. kr.

- Personer på overførselsindkomst er ikke blevet stillet dårligere under krisen, for man har ikke reduceret ydelserne

Julecheck, påskecheck?

- Der kan lynhurtigt dannes en forventning om, at overførselsindkomster bliver sat op under kriser i form af julecheck, påskecheck etc., og det kan koste på beskæftigelsen, skriver Mads Lundby Hansen, Cepos, men hvad tænker du?