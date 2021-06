Øl-bombe: Kan være slut

- Det er fuldstændig grotesk, at der ikke også er pant på grænsedåserne.

Sådan siger miljøpolitisk chefrådgiver fra Danmarks Naturfredningsforening, Mette Ranfelt i glad pressemeddelelse om den afgørelse, EU-domstolen kom med onsdag. En afgørelse, der betyder at EU-kommissionen nu bliver tvunget til at kigge på den fritagelse for dåsepant, der gælder i tyske grænsebutikker.

En fritagelse, der ifølger naturfredningsforeningen er skyld i, at mange dåser ender i den danske natur.

Retursystemerne fungerer i begge lande

- Begge lande har velfungerende retursystemer, siger chefrådgiveren om afgørelsen, der kan betyde, at der skal betales pant, når der bliver handler dåsebajere på tilbud hos f.ex. Fleggaard, der i dag kan sælge 72 Ceres Royal for 149,95 kr. Og undlade at kræve pant.

- I Dansk Erhverv har vi gennem en årrække kæmpet denne sag, som skaber en mærkbar ulige og urimelig fordel for de tyske grænsebutikker og et kæmpe stort miljøsvineri.

Et klart signal

- Det er lovpligtigt for alle tyske butikker at opkræve pant på dåser – og den lov gælder i hele Tyskland.

- EU-Rettens vurdering af vores klage hælder EU-Kommissionen ned af brættet.

- Det her er et klart signal om, at der er noget i det tyske system, som skal undersøges nærmere, og det tyder på, at der er regler, der ikke bliver overholdt, siger Lotte Engbæk Larsen, markedschef for detailhandel i Dansk Erhverv i samme pressemeddelelse.

Problemet er de tomme dåser

Jydskevestkysten har været på gaden i Sønderborg for at høre, hvad man her mener om udsigten til pant. Og den kan mange godt lide:

- Jeg synes, det er en god ide, at der kommer pant på, og for alle de lokale butikker vil det jo være en god ide, siger Lone M til avisen, og Max J er enig:

- Problemet er de tomme dåser. Det er et stort minus, synes jeg.

- Så jeg synes, det er fint, hvis der kommer pant på ved grænsen, siger han, men hvad siger du?