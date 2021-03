Øl og 139 km/t: Tarveligt at tage mit kørekort

Han havde håbet, at landsretten kunne forstå, at han og kæresten har brug for, at han har kørekort. Men det kunne de ikke, så nu prøver han nationen!

- Jeg blev stoppet af politiet for over 20 måneder siden.

- De havde presset mig til at køre for stærkt.

- Først lå de kørte cirka 70 km/t på landevejen, og da jeg så overhalede dem, blev de bare ved at presse mig til at køre hurtigere, så jeg blev målt til 139 i en 80 zone.

- Bilen havde ikke blink på, og jeg havde desværre fået en øl for meget, havde 0,61 i promille kl 1930.

Piller fungerede ikke - øl gav ro i hovedet

Sådan indleder MC et brev til nationen! om at miste kørekortet på en i hans øjne meget uretfærdig måde - og et domstolssystem, der slet ikke tager højde for, at der er corona og at derfor er umuligt at tage kørekort. MCs brev - som han håber kan ruske op i systemet - fortsætter nemlig således:

- Øllen var selv-medicinering, da jeg led af depression i den periode.

- Jeg havde været på piller nogle måneder før, men kunne ikke fungere på dem, så et par øl gave ro i hovedet.

Tabte - lyttede ikke til 'særlige omstændigheder'

- Jeg var i byretten i april i 2020, hvor jeg tabte, selv om der er en paragraf i færdselsloven, der siger at det kan blive en betinget dom under 'særlige omstændigheder paragraf 126 stk 2'.

Byrettens dom

Så begyndte min kæreste at tage kørekort

- Jeg ankede så til landsretten, og min kæreste begyndte at tage kørekort, så vi var sikre på at kunne komme rundt, hvis jeg osse tabte i landsretten.

- Det gjorde jeg så her i slutningen af februar, men min kæreste har stadig ikke fået kørekort, pga alt det corona nedlukning.

- Hun kan ikke gøre for, at hun ikke har det endnu.

- Jeg synes vi bliver straffet ekstra hårdt af det corona.

Lad mig dog beholde mit indtil hun har får sit

- Jeg burde - efter paragraffen om særlige omstændigheder - få lov til at beholde mit kørekort, indtil hun får sit, skriver CM, der også har sendt landsrettens to uger gamle dom med: