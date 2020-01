Ørsted skrev til Birthe om stort strømforbrug: Hun var slet ikke hjemme

nationen! har fået flere opkald om mystisk elforbrug efter at elselskaberne har indført fjernaflæsning. Birthe kræver en forklaring.

- Hej.

- Jeg fik en mail fra Ørsted, der oplyste mig om mit elforbrug d. 26-10-2019.

- De kunne se, at det var største forbrug i oktober måned.

Ved du, hvilken dag du har brugt mest strøm, og holder du øje med dit elforbrug, spurgte Ørsted

Meget mærkeligt

- De skriver, at det er en fjern-aflæsnings-station, men der må da være noget HELT galt.

- Jeg kan nemlig oplyse, at jeg IKKE var hjemme (hele dagen og til langt ud på aftenen) på grund af bryllup.

- Det forekommer mig MEGET mærkeligt at netop den dag, hvor jeg IKKE er hjemme, skulle der være brugt mest strøm.

- Da jeg bor alene er der ikke andre, der kan have mulighed for at misbruge min strøm.

Der er bare et problem - for Birthe var slet ikke hjemme den dag.

Talte med en mand der havde været i Jylland

Sådan indleder Birthe H en mail til nationen! om at være kunde i elselskabet Ørsted – og føle sig skidt behandlet. Birgit kunne nemlig slet ikke genkende det Ørsted skriver til hende – og når hun beder Ørsted om svar, så får hun at vide, at der er travlt. Hendes brev – som ørsted kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg har fortalt andre om min oplevelse, og i et selskab, jeg deltog i, var der en mand, der havde været ude for det samme.

- Også han undrede sig over Ørsteds måde at måle på - han havde nemlig været i Jylland 2 dage, på de to dage som han iføkge ørsted skulle have forbrugt mest strøm.

- Da jeg mailede til Ørsted og bad om svar, fik jeg nu en ny mail fra Ørsted. Den lød at de havde meget travlt og først kunne besvare min mail om 3 mdr. (Så er alting nok glemt) men nej.

Det virker til at Ørsted har fået andre klager

- Jeg ringede så til Ørsted og sagde at jeg forlangte en forklaring hurtigst mulig fra dem. Nu var det virkelig deres fjern-aflæser jeg drog i tvivl. Og det måtte mange andre også gøre.

- Det virkede til, at de kendte problemet.

- Nu har jeg så modtaget en el-regning, der er DOBBELT så høj som den plejer.

- Jeg ringede derfor tirsdag til Ørsted og spurgte, hvad de havde gang i. Jeg havde i julen kun været hjemme juleaften. Det kunne vel ikke koste 650-kr. eks. i strøm.

- De bad mig klage til kundeservice – igen – men det gad jeg IKKE.

Nu må det være nok

- Nu må det være nok. Det er som at slå i en dyne, de er fuldstændig ligeglade, bare kunderne betaler.

- Jeg forventer at høre en forklaring på dette mærkelige fænomen, skriver Birthe, og Ørsteds kommunikationsafdeling

- Hvis man som kunde undrer sig over forbruget eller den regning man har fået, skal man kontakte sin elleverandør, hvilket også er sket i dette tilfælde.

Vi har sat en million fjernaflæste elmålere op

- Elleverandøren og kunden kan sammen gennemgå, om man kan have overset en eller flere kilder til forbruget – fx elopvarmning eller andre elektriske apparater, der har kørt, selv om man har været ude af huset.

- Hvis det ikke afklarer sagen, kan vi som elnetselskab, som ejer måleren, komme ind i billedet.

- Hos Radius Elnet har vi over de seneste tre år opsat nye fjernaflæste elmålere hos over en million kunder.

- Selv om alle de fjernaflæste elmålere er nye og udviklet til at måle med stor nøjagtighed, så kan vi aldrig garantere, at der ikke kan opstå en fejl.

Og ud af 26 testede elmålere havde en teknisk fejl

- Derfor har vi også mulighed for som led i vores dialog med kunden eller elleverandøren at tilbyde en parallel måling i husstanden eller få måleren undersøgt hos et uvildigt målerlaboratorium.

- I 26 tilfælde har vi efter dialog med kunden sendt en af de nye fjernaflæste målere til undersøgelse hos et akkrediteret laboratorium. I ét tilfælde viste det sig, at der var en teknisk fejl på måleren, skriver Ørsted nemlig, men hvad tænker du?