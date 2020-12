Øv: 5000 borgere skal dele 43 millioner

Der er 43,3 mio. kr. på vej til kunderne i Rønne Varme A/S – penge, de har betalt for meget de seneste tre år. Men hvis man var kunde - og er flyttet - får man ingen penge, og det synes Michael er snyd.

- Jeg har boet i Rønne og været kunde ved Rønne Vand og Varme fra efterår 2011 til og med 31 oktober 2019.

- Men nu viser det sig, at RVV) i en årrække (2017-2020) ulovligt har opkrævet for mange penge fra deres kunder – altså bla, mig.

- Faktisk hele 43,291 mio. kr, som selskabet er dømt til at betale.

Men hvad med os der er flyttet

Sådan indleder Michael S, der er af dem, der har betalt for meget for den vand og varme Rønnes vand og varmeværk leverede i årene 2017-2020, et brev til nationen! om at blive snydt. For selv om det her ham, der har betalt for meget, så er det de nuværende kunder, der får pengene. Og det synes han er helt uretfærdigt. Hans brev – som RVV har fået mulighed for at kommentere/kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Men selskabet mener åbenbart, at det er for besværligt og for dyrt at ’finde os kunder, som er flyttet.

- De har derfor valgt at tilbageføre pengene ved at lade være med at opkræve varmeafgift i december og marts fra deres nuværende kunder helt uden nogen form for skelen til hvem, der har betalt eller ikke har betalt.

Går glip af mindst 8500 kr

- Jeg føler mig snydt.

- Jeg flyttede fra Rønne i oktober 2019, efter at have været kunde siden 2011.

- Havde jeg fortsat boet på min gamle adresse, havde jeg i december og marts sparet mindst ca. 8500 kr. på min budgetkonto.

- Penge, jeg har betalt, som nu går til dem, der er flyttet ind på min gamle adresse.

Jeg er jo lige her

- Var det mig der skyldte selskabet, havde de næppe haft svært ved at ’finde’ mig, og de havde slet ikke sendt regningen til de nye beboere på min gamle adresse, skriver Michael, og RVV svarer at det er rigtigt, at de i øjeblikket leverer ca. 43,3 mio. kr. tilbage til varmekunderne i Rønne.

- Det meddelte vi til vores andelshavere d. 19. august.

Direktør: Fik besked 6 timer før generalforsamling

- Begrundelsen var Bep’s meget dårlige økonomi( dem vi køber varmen fra), og som har ombygget et kraftvarmeværk for 124 mio. kr. på trods af vores protester, og efterfølgende forlanger de at varmekunderne skal betale 92% af investeringen eller 114 mio. kr. af de ca. 124 mio. kr.)

- Vi har en sag kørende i Forsyningstilsynet om dette forhold.

- Vi har selvsagt svært ved at blive enige med Beof(tidligere Østkraft).

- Denne konflikt, sammen med Bep’s(datterselskab til Beof) meget dårlige økonomi, gjorde at vi ikke kunne forestille os at levere 43 mio. kr., eller flere, ind i et nødlidende firma.

- Efterfølgende, og 6 timer før vores generalforsamling i RVV d. 26. august , offentliggjorde Forsyningstilsynet en afgørelse der sagde at vi havde opkrævet de henlagte 43 mio kr. ulovligt.

Og pengene skal tilbage hurtigt og billigst

- Det er vi ikke enige i, men har ikke klaget da forsyningstilsynet og RVV er enige om at pengene skal tilbage til andelshaverne.

- Når pengene skal tilbage til andelshaverne, lægger FTS vægt på at det foregår hurtigt, og med mindst mulig omkostning, da omkostningerne vil fragå de 43 mio. kr.

- Vi har derfor spurgt FTS om der er OK at levere pengene tilbage på to forskellige måder.

- FTS har taget stilling vores foretrukne metode, med ordene 'at det ikke er urimeligt at'.

5000 skal have penge - og syv har klaget

- Det betyder at vi skal følge denne metode, ellers skal vi søge igen.

- Den metode vi har foretrukket er den hurtigste og den billigste, således at andelshaverne får flest muligt penge hurtigt tilbage.

- Det skal tilføjes at ingen af de to metoder vi har foreslået FTS ville tilgodese Michael. da han er flyttet helt tilbage i 2019.

- Vi har lidt over 5000 varmemålere i Rønne Varme der dækker over 14.000 borgere i Rønne.

- Vi har 7 skriftlige klager, hvoraf 2 vil gå til FTS og én vil klage til Forbrugerombudsmanden, skriver Erik Steen Andersen, direktør i Rønne Vand og Varme til nationen!, men hvad tænker du?