Øv: Dan med dårligt nyt

- Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer ikke, at det er muligt at fremrykke genopbygningen af Tyra.

- Baggrunden er, at genopbygningen er blevet forsinket som følge af det globale udbrud af covid-19, der har haft konsekvenser for den globale forsyningskæde, herunder forsinkelsen i levering af stål og materiel til fabrikationen af platformene i bl.a. Singapore og Indonesien, hvor en del af konstruktionerne til Tyra bygges.

Få fingeren ud: Masser af dansk gas

Venter på platform fra Indonesien

- Covid-19 restriktioner medførte også, at flere af de værfter, som bygger de nye anlæg, blev tvunget til at skære ned på bemanding og i nogle tilfælde lukke i perioder. Fremstillingen af platforme m.m. er derfor blevet forsinket.

- Pt. afventes bl.a. færdigbygning og leverance af den centrale behandlingsplatform fra Indonesien. Når den er ankommet i Nordsøen, skal den installeres og færdiggøres, før produktionen kan startes op igen.

- Derfor kan Tyra ikke fremrykkes.

Danmarks største naturgasfelt

Sådan lyder det nu fra Dan Jørgensen ministerium i et notat sendt til Folketinget. Dan bekræfter dermed det, energiselskabet Total fortalte nationen! i sidste uge, nemlig at de mange danskere og politikere, der synes der er alt for lang tid til sommeren 2023, hvor Tyra-feltet efter tidsplanen igen kan producere gas, bare må vente. Lige nu importerer Danmark cirka 75 procent af den gas vi bruger - I Tyra-feltet er der gas i så store mængder, at de kan levere til hele Danmark - og sælge til udlandet:

- Tyra er Danmarks største naturgasfelt og knudepunkt for forarbejdning og eksport af mere end 90 % af naturgassen produceret i den danske Nordsø.

Mere end Danmark bruger

- Det ventes, at Tyra når en topproduktion af gas på ca. 8 mio. Nm3 per dag svarende til ca. 54.000 tønder per dag.

- Energistyrelsens seneste olie- og gasprognose fra september 2021 viser, at Danmark samlet forventes at være nettoeksportør af gas resten af prognosens løbetid frem mod 2050 - bortset fra årene 2021- 2023, hvor Tyra er under genopbygning, skriver ministeriet.

Tonnys Putin-protest: Lidt koldt

Den gas Danmark importerer kommer især fra Rusland, og mange læsere er derfor klar til skrue ned for deres gasforbrug, så Putin i det mindste ikke tjener gas-penge.

Men hvad tænker du?