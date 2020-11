Øv: Dumpede indfødsretsprøve - vil gerne blive i Danmark

- Dumpet. 30 rigtige (men uden forberedelse).

- Får jeg et par dage til forberedelse, får jeg måske lov at blive.

- Det var de spørgsmål med årstal, der faldt jeg totalt igennem, jeg anede det ikke.

- Øv.

Ermal fik 41 rigtige - ud af 40 spørgsmål

Sådan skriver Britt l i en af de - hold fast - 910 kommentarer der er skrevet på DR Nyheders Facebook-side om den indfødsretsprøve som lige over 4000 håbefulde udlændinge deltog i onsdag. Hvis man vil være dansk statsborger, skal man nemlig svare korrekt på 32 ud af 40 spørgsmål om politik, historie, kultur - og aktuelle forhold. Og det kunne Britt altså ikke.

- 38/40.

Må stadig være dansker

- Svarede forkert på den med 'Hvilket af følgende politiske partier er ældst?' og 'Hvilket ministerium udsteder de officielle rejsevejledninger i forbindelse med COVID-19?', men jeg må stadig være dansker, skriver Susan H., og Ermal G må være den der har klaret sig bedst:

- 41 ud af 40, skriver Ermal.

Du kan tage livtag med dansker-prøver her, og her og her. Og nedenfor kan du fortælle, hvordan det gik?