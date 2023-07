Øv, øv og øv: 22.454 kr til Novasal

De havde gravet dybt i lommerne for at få en drømmeferie i Danmark. Men de synes huset - der kostede 22454 for en uge - var et mareridt

- Hej

- Vi lejede et sommerhus i Ebeltoft igennem NOVASOL.

- Det kostede 22.454 kr for en uge – dyrt, men vi ville gerne have at der var svømming-pool. Og så var det jo uge 29.

De sagde der var rettet op

- Inden vi tog afsted på ferien opdagede vi dog nogle dårlige anmeldelser om huset, og vi ringede derfor til NOVASOL for og høre om dette var rigtigt, og fik besked på at der var blevet rettet op på tingene.

- Og at der ville blive gjort ekstra rent inden vi kom.

Mug, støv, rust

Sådan indleder Jørgen og Bettina K, en mail til nationen! om at glæde sig til en ferie i et fint sommerhus – og blive skuffet og syg og tage hjem før tid. For allerede da de åbnede døren kunne de lugte, at der ikke var rent. Og selv om Novasol blev kontaktet straks, kom rengøringen ikke. Bettinas brev - som nationen! har bedt Novasol om at kommentere – fortsætter derfor således:

Annonce:

- Poolen var ikke ren da vi kom, så der var ingen, der skulle i den. Ja, hvordan forklarer man lige det til en dreng på 6 år.

- Og huset var simpelthen ikke til at bo i. Der var støv og mug og dårligt indeklima.

- Opvaskemaskinen var så rusten at man ikke havde lyst til at bruge den plus der var mug på en stegepande.

Fik hovedpine og tog hjem

- Dynerne var der så meget støv i, at hvis man rystede dem kom der støvskyer i hele huset. Badeforhæng var mugnet forneden.

- Vi var faktisk flere der blev dårlige. Vi fik hovedpine, blev svimle og hostede, når vi var i huset.

- Og vi måtte afbryde ferien meget før tid, vi kørte allerede hjem tirsdag – fire dage før tid - og tog til læge da vi stadig havde det dårligt, skriver Bettina, der gerne vil have lejen refunderet.

Annonce:

De er blevet kompenseret

nationen! har spurgt Novasol, om de kan bekræfte at de havde lovet at rette op på tingene – og hvad de siger til, at der var mug, støv og rust i et omfang, så lejerne blev syge. Og hvad de har tænkt sig at kompensere Bettina og hendes rejseselskab med. Og det svarer Novasol på sådan her:

- Vi håndterer alle klagesager via vores kundeservice og ikke gennem medierne.

- Men vi kan bekræfte, at vi har reageret med det samme, da gæsten kontaktede os, og at gæsten er blevet kompenseret.

Og vi beklager selvfølgelig

- Vi beklager selvfølgelig, at gæsten har oplevet en utilfredsstillende rengøring i feriehuset.

- Feedback fra vores gæster er vigtigt for os, da det hjælper os med at forbedre vores service, og vi opdaterer derfor også regelmæssigt vores retningslinjer ift. rengøring, så vores medarbejdere på bedst mulig vis kan sørge for at husene, der bliver udlejet gennem NOVASOL lever op til den fastlagte standard.

Annonce:

De fleste er glade - og 92 procent vil booke igen

- Størstedelen af vores gæster glade og tilfredse – på de travle dage i skolernes sommerferie har vi mere end 7.000 indflytninger i vores huse, og mere end 92% af vores gæster er så tilfredse med oplevelsen i et NOVASOL feriehus, at de angiver, at de ville booke et NOVASOL feriehus igen.

- Hvis oplevelsen ikke lever op til forventningerne, opfordrer vi altid vores gæster til at kontakte ét af vores 28 lokalkontorer eller vores kundeservice for at lave en aftale om udbedring af eventuelle mangler.

Og endelig er der jo vores hot-line

- Derudover kan de ringe til vores hotline, som har åben alle ugens dage.

- Vi tager alle henvendelser meget seriøst, og hvis vi ikke har levet op til vores normale høje serviceniveau, så sørger vi for, at tingene bliver rettet hurtigst muligt, og at vi sammen med gæsterne kan finde en tilfredsstillende løsning, skriver Novasol, der ifølge nationens! oplysninger har refunderet 3500 kr til Bettina og Jørgen.