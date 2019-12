Øv Postnord: 1600 kr for at tømme min postkasse

- Jeg er snart 83, og når jeg har skulle i sommerhus, så har jeg lavet 'midlertidig adresseændring'.

- Det har fungeret fint, for så kom de breve jeg skulle have fra bank og forsikring og kommune osv op i mit sommerhus.



Fik et problem - for ingen kan hjælpe mig

- Jeg har ikke nogen, der kan hjælpe mig med at tømme min postkasse, så da Postnord afskaffede den ordning sidste år, så fik jeg et problem.

- Et dyrt problem, for det koster mig 1600 kr at komme frem og tilbage med taxa, når jeg skal tømme min postkasse om sommeren. Øv.

Sådan lyder det fra Helena P., der synes at staten, der lige nu er ved at forhandle en ny aftale om postudbringning med Postnord, skal kræve, at muligheden for at få 'midlertidig adresseændring', bliver genindført:

Vi er mange sommerhusejere

- Jeg har talt med Postnord mange gange, men der er ikke noget at gøre, siger de.

- Og jeg har talt med mange andre sommerhusejere, der synes, det er for dårligt, slutter Helena, der gerne vil høre nationen!, om hun er den eneste, der har ønsker til Postnord.

Sidste år skrev Steen N iøvrigt til om samme sag. Han har i modsætning til Helena selv en bil, men han mente også, at posten skulle beholde adresseændrings-muligheden:

Steen skal køre 230 kilometer

- Jeg har forsøgt at flytte min post til mit sommerhus, som jeg bor i de næste fem måneder.

- Nu ser jeg gud døde mig, at det kan man ikke mere.

- Det vil sige, at jeg skal køre ca. 115 km. (ca. en gang om ugen ) for at se i min postkasse om der eventuelt er noget i den eller om den er tom og så køre 115 km tilbage, skrev Steen, og af de 17.633, læsere, der deltog i debatten dengang, fortalte de 10.293, at de kendte nogen der ville savne 'midlertidig adresseændring'.



Hvad tænker du? Og har du - nu hvor vi er i gang - et ønske til den aftale, staten skal indgår med Postnord?



