Øv-regel: Smidt ud fra Burger King

Daniel synes ikke, det kan være rigtigt, at det kun er kunderne, der skal have gyldigt coronapas, mens de ansatte ikke skal have et. Se, hvad Burger King svarer

- Jeg blev smidt ud af Burger King i Greve, fordi jeg ikke havde coronapas.

- Kl. var cirka 13, og jeg var sulten og havde helt ærligt glemt, at man skulle bruge coronapas for at spise på restaurant.

Han gad ikke diskutere

- Men da jeg så spørger den ansatte, om de skal have coronapas for at komme på arbejde og servere mad til folk, svarer han bare nej, og at han følger reglerne.

- Og at han ikke gider diskutere med mig.

Nogle virksomheder kræver coronapas

Sådan skriver Daniel L til nationen! om den i hans øjne uretfærdige og meget mystiske situation, der hersker på danske restauranter lige nu. For Daniel synes ikke det kan være rigtig at det kun er kunderne, der skal have gyldigt coronapas, mens de ansatte ikke skal have.

Forleden indgik regeringen, arbejdstagerne (FH) og arbejdsgiverne (DA) faktisk en trepartsaftale, som skal give virksomheder mulighed for at kræve coronapas af ansatte, og nogle virksomheder har allerede indført coronaregler for medarbejderne.

nationen! har derfor bedt Burger King om at kommentere Daniels brev, og deres svar kan du læse nedenfor. Daniels brev fortsætter nemlig således:

Det kan ikke være korrekt

- Der er åbenbart ingen regler eller guidelines angående de ansatte, og om de har coronapas.

- Men hvad nu, hvis jeg fik mad af en, der var smittebærer!!!

- Jeg synes ikke, det kan være korrekt, at der er lovhjemmel til at tvinge kunder til at vise coronapas, når de ansatte, der rører ved og tilbereder min mad, ikke er påtvunget nogen former for restriktioner, eller regler de skal følge, skriver Daniel, og nationen! har bedt Burger King svare på, om de godt kan forstå at en kunde kan undre sig over, at der er forskellige regler for kunder og ansatte. Og det svarer BK på sådan her:

Spisende gæster skal vise pas

- Vi følger myndighedernes og Horestas retningslinjer, der er udarbejdet for at skabe trygge rammer i restaurationsbranchen.

- Det indebærer blandt andet at bede om coronapas, hvis vores gæster ønsker at spise i restauranten.

Og faste procedurer for rengøring og kundekontakt

- I Burger King har vi derudover en række faste procedurer ift. f.eks. rengøring og kundekontakt, der skaber sikre forhold for både vores medarbejdere og gæster.

- I forhold til yderligere tiltag følger vi udviklingen og vil naturligvis overholde de retningslinjer, der udstykkes fra myndigheders side, siger Steen Puggaard, administrerende direktør for Burger King Skandinavien, men hvad siger du?