Øv: Tjener masser af penge

Norge er - selv om de godt ved det ikke er godt for klimaet - klar til at sælge endnu mere gas til Europa, nu hvor Putin er begyndt at lukke for hanerne. Sidste år fik den norske stat 222 milliarder kroner ind i olie- og gasindtægter

- Skattemyndighederne har opjusteret skatteindtægterne fra olie og gas i 2021.

- Fra 114 milliarder (86 milliarder danske kroner red.) til rekordhøje 295 milliarder (222 milliarder danske kroner red.).

– Stigningen kan særlig tilskrives de voldsomt høje gaspriser i andet halvår.

Sådan sagde Norges skattedirektør Nina Schanke Funnemark i slutningen af januar.

Gas er bedre end kul - så vi sælger

Siden er priserne kun gået en vej, og i dag - hvor priserne på gas er steget endnu mere pga af Ruslands stop for gas til Polen og Bulgarien - siger Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide, at Norge er parat til at skrue op for produktionen, så Europa ikke bliver tvunget til at bruge kul:

Masser af penge

- Man bør jo helst ikke bruge kul, det er den værste fossile energikilde. Alt andet er bedre end det, også gas.

- Så sådan set er det klart, at jeg synes det er negativt. Men det er et krisetiltag.

- Her og nu må vi sælge det vi kan.

- Og når AS Norge tjener masser af penge, får vi også flere penge til at fordele, siger han ifølge erhvervsmediet e24.no.

Norge leverede en femdedel af den gas, der blev brugt i Europa i 2020. Kilde: Norway Petroleum

Producer så meget i kan

Norge leverer cirka 20 procent af den gas, der bliver brug i Europa, og Norges regering beder nu gasproducenterne om at sælge så meget gas de kan, som muligt. Og om at undgå 'nedetid' i produktionen til sommer, så Europas gaslagre kan blive fyldt maksimalt op.

I Danmark producerer vi meget lidt gas i år, men fra næste år er vi selvforsynende igen, når Thyra-feltet er færdigrenoveret. Der er flere andre - og meget store - gasfelter i den danske del af Nordsøen, men hvad tænker du?

