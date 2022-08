Øv: Ukrainere får danske job

- Hmm, var det ikke mere på sin plads at ansætte dansk arbejdskraft?

- Folk fra Ukraine skal jo tilbage igen.

Tilbud til ukrainer: 85 kr. i timen

Olga vil godt - må ikke

Mere end hver fjerde

Sådan skriver Nick L. i en meget populær kommentar (15 likes), der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om de 4290 ukrainske flygtninge, der har fået lønarbejde i Danmark.

Forleden kunne Danmarks Statistik meddele, at beskæftigelsen er steget for 17. måned i træk, så færre og færre danskere rent faktisk står uden arbejde. Og nu er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der kan offentliggøre tal, der viser, at 4290 af de nye folk, i arbejde er fra Ukraine. Det er mere end hver fjerde af de ukrainske flygtninge med opholdstilladelse, der er i den arbejdsdygtige, nu er i job og tjener deres egne penge.

Timeløn 165 kr.: Ukrainere får job

Annonce:

Hvad med arbejdsløse danskere?

Men Nick er ikke den eneste, der synes danske job først og fremmest burde besættes af danskere:

- Mange kvalificerede og uddannede danskere har ikke jobs, skriver Elias B i en anden af de kritiske kommentarer, mens Birgit H. er en af dem, der glæder sig over tallene:

- Super. De (ukrainerne red) er et sejt folkefærd, der kan kan tage fat.

De gider ikke

- Mange af de job, gider ingen andre tage, skriver Birgit, og den betragtning er Helle M. ret enig i:

- Der er ingen, der afholder arbejdssøgende danskere i at søge de ledige stillinger.

Kro-Jørgen forstår det ikke