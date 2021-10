Offer for 'ondsindet sladder'

Zeinabs mor endte med at sende datteren fem måneder til Irak, fordi der blev sladret om, at hun var for dansk. Og fordi datteren nægtede at gå med tørklæde. I dag fortryder moderen.

- Helt absurd, at en flygtning sender sin datter på 'genopdragelsesrejse' til det land, hun selv er flygtet fra.

- Så er de jo overhovedet ikke flygtninge!

'I dag fortryder jeg det jeg gjorde'

Sådan skriver Torben L. i en af de mest populære kommentarer (13 likes) på Politikens Facebook-profil om forfatteren Zeinab Mosawis bog nr. to om den genopdragelsesrejse til Irak, hun blev tvunget ud på som 16-årig i 2011. Bla. fordi hun nægtede at gå med tørklæde og ville gå til fester med veninderne.

Nu må det være nok: Bragte skam over familien ved ikke at have tørklæde på

Anne Linnets svigerdatter sendt på genopdragelse i Irak - flygtede fra familien

Ikke dansk nok og for dansk på samme tid

Denne gang handler bogen, nemlig om moderens tanker om rejsen. Hun fortryder i dag, at hun lod sig presse af andre irakere, der ikke brød sig om datterens måde at leve sit liv på:

- På den ene side stod kommunen og ikke mindst Zeinabs skole, som konstant ville blande sig i, hvordan jeg opdragede mine børn – de ville have, at Zeinab skulle være mere dansk.

- På den anden side kom presset fra det meget socialt kontrollerende irakiske parallelsamfund, som spredte ondsindet sladder om vores familie, fordi de mente, at Zeinab opførte sig for dansk, lyder det fra moderen, der i dag fortryder genopdragelsesrejsen og har brudt med det irakiske miljø i Danmark, til Politiken. Og det er der flere af kommentarskriverne, der glæder sig over:

Håber det bliver spredt i muslimske miljøer

- Jeg håber at deres erfaringer bliver spredt i de muslimske miljøer herhjemme, for det er vigtigt at forstå at friheden i Danmark er noget vi alle må kæmpe for, skriver Marz A. således og Marianne N. er enig:

- Fantastisk bog, som alle der arbejder med med de unge indvandrere og flygtninge-familier burde læse.

- Den giver en god indsigt i deres liv i Danmark og hvor svært det er for især pigerne, skriver Marianne.