Officiel forklaring holder ikke: 9/11-videoen 'alle taler om'

- En professor og et hold ph.d.-studerende har brugt flere år på at studere, om den officielle forklaring om Bygning 7 (den tredje skyskraber, der kollapsede - den der ikke blev ramt af noget fly) kan være sand.

- Alaska-forskerne er kommet frem til, at det er umuligt, at Bygning 7 kan være kollapset som følge af brand, sådan som den officielle forklaring ellers lyder.

Sådan skriver Per B, der er en af de danskere, der de seneste dage har kontaktet nationen! for at få pustet liv i debatten om 9/11-angrebet på USA - det han kalder 'evidensgrundlaget for hele krigen mod terror'.

Per har nemlig set den 1.minut og 19 sekunder lange video fra University of Alaska Fairbanks, hvor forskerne viser, hvad der sandsynligvis skete d. 11/9 for 18 år siden. Det har Thomas N,. der fysiker og cand scient også, og han skriver:

- 9/11 bombe. Se videoen alle taler om.

- Eminent professor tilbageviser de amerikanske myndigheder forklaring af WTC 7's destruktion den 11. September 2001

Symmetrisk fald og 81 søjler

- Det 4 årige studie, der er udarbejdet under ledelse af professor Dr. Leory Hulsey, viser videre, at bygningens symmetriske frie fald kun kan replikeres ved at bryde bygningens 81 søjler samtidig, skriver Thomas N, der også har sendt links til flere britiske medier, der i weekenden har skrevet om den rapport forskerne fra Alaska, publicerer om et par uger.

9/11 tower did not collapse because of fire, breakthrough study claims, skriver avisen Daily Star således, og Express har lavet denne overskrift:

9/11 mystery solved: World Trade Center building didn't collapse due to fire – study finds

Jens S har også bedt nationen! om bringe nyheden om de fire års forskning, og han mener at konklusionen rejser flere spørgsmål:

- Forskerne dokumenterer flere faktuelle fejl og antagelser om bygning 7 i den officielle rapport.

- Implikationer:

Oprejsning til sølvpapirshatte

- Hvad med de øvrige officielle forklaringer om WTC og angrebet den 9/11

- Angrebet 9/11 ledte efterfølgende til krigen mod terror, store indskrænkelser af frihedsrettigheder Patriot Act, NSA's overvågning af al datatrafik.

- Dele af fake news debatten er ligeledes affødt af 'konspirationsspøgelserne' med meget mere...

- Oprejsning til konspirationstosserne og sølvpapirshattefolket der ikke tror på den officielle forklaring, slutter Jens, der gerne lige vil understrege, at han altså ikke tror på alle teorierne, men hvad tænker du?