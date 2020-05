Oister fyrer medarbejder: Sagde 'fuck' til kunde

- Hej

- Jeg bestilte mobilt bredbånd hos Oister d.25.04.20.

Fik at vide at nettet var godt

- Og jeg ringede til deres kundeservice inden de sendte pakken afsted for at spørge, hvordan nettet er i mit område ’Aarhus midtby’ og fik at vide, at den var god. Og at sendemasten var tæt på mig. Jeg talte med XXXXX (nationen! kender navnet)

- D.29.04.20 modtager jeg så pakken med router, men signalet er noget af det mest ringe, jeg har oplevet. ( 2.2 i download og 4.3 i upload).

Signalet blev dårligere og dårligere

Sådan indleder Sultan A et brev til nationen! om at være kunde og have høje forventninger - og så ende med at føle sig rigtig skidt behandlet. For som du kan læse, så var Oister ikke særlig rare at tale med, da Sultan ringede til kundeservice.

nationen! har bedt Oister lytte deres samtaler med Sultan igennem - og deres reaktion kan du læse nedenfor. Sultans brev fortsætter nemlig således:

- Jeg havde fulgt deres opsætning med hensyn til svagt signal og skiftede kanal, men signalet blev bare endnu dårligere.

- Jeg bor midt på Grønnegade og sendemasten skulle efter Oisters oplysninger stå på Samsøgade skole. Meget tæt ved.

Men da jeg ringede ind fik jeg skæld ud

- Jeg ringer så ind til kundeservice dagen efter (d.30.04.20) og får fat i XXXXX (nationen! kender stadig navnet) igen..

- Men efter at jeg havde fortalt ham, at jeg synes han havde fejlinformeret mig med hensyn til signalet på min adresse, vælger han at råbe i telefonen:

- HVAD FUCK BILDER DU DIG IND AT BESKYLDE MIG FOR AT LYVE OG JEG HAR KRAFTEDEDME IKKE FEJLINFORMERET DIG.

- Efter 55 sekunder med rent svineri smækker han røret på.

- Jeg synes faktisk jeg snakkede helt roligt til ham, og alligevel vælger han at svine mig til på den måde.

Og på Trustpilot fik jeg standardsvar

- På trustpilot er der en Alonso (muligvis chef), der har svaret mig, men det virker som et standardsvar.

(Fra OISTER)

'Hej Sultan,Tak for din anmeldelse.

Vi kan aldrig 100% garantere en god forbindelse, vores kundeservice ser blot mastens position jf. din adresse og vejleder derfra.

Er nettet ikke tilfredsstillende, kan du med fordel fortryde inden for 14 dage ved at sende det retur.

Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice igen.

God dag! De bedste hilsner, Alonso'

Oister: Kunden har ret

Den behandling synes Sultan ikke var i orden, og i det svar nationen! har modtaget fra Oister, fremgår det meget tydeligt, at Sultans konklusion var korrekt:

- Vi har undersøgt sagen og må konkludere, at kunden har ret i sin udlægning.

- Vi kan godt forstå, at kunden har undret sig over vores medarbejders opførsel, som jo er helt og aldeles uacceptabel.

Medarbejderen er fyret

- Den opførsel har resulteret i, at medarbejderen ikke længere er ansat hos OiSTER.

- Herudover har vi også haft en intern opfølgning på kundens anmeldelse på Trustpilot, hvor kundens oplevelse burde være blevet fanget og bragt op for medarbejderens leder.

Vi er kede af det - undskyld

- Vi er meget kede af kundens oplevelse, som ligger særdeles fjernt fra vores ambition om at skabe gode oplevelser i kundeservice.

- Derfor kontakter vi selvfølgelig kunden og giver ham med en undskyldning, skriver Oisters pressechef, men hvad tænker du?