OK i shitstorm: Ombudsmand er på sagen

Det skaber voldsomme reaktioner, at man snart ikke kan købe benzin eller diesel hos OK med kontanter. Og at kunder, der har debat-kort, skal have 7-800 kroner stående på kontoen, for at købe benzin. Men Forbrugerombudsmanden er faktisk på sagen

- Jeg fik da et chok sidst jeg skulle tanke.

- Der skulle de reservere 850 kr for at jeg kunne tanke.

- Det var da et voldsomt stort beløb, der kan jo slet ikke være så meget på min bil.

De unge som kører knallert

Sådan skriver Lene Z. i en af de over 2800 kommentarer, der er skrevet på Ekstrabladets Facebook-profil om at benzin- og dieselgiganten OK udfaser kontantautomaterne på deres 700 tankstationer, så folk med fysiske penge fremover kun kan bruge dem til at købe f.ex. sodavand, de steder OK har butikker:

- Der er da mange unge, som kører knallert og som kun lige har et ungdomsarbejde.

- Eller dem der er på SU.

Jeg synes grænsen skal være 200 kr

- Jeg syntes de skulle gå den anden vej, så grænsen var 200 kroner og at man så måske kun kan tanke for de 200 kroner, skriver Tina H. i en anden og Michael S gør opmærksom på at Forbrugerombudsmanden faktisk har interesseret sig for danske tankstationers reserverings-politik for år tilbage. Og stadig gør det.

Der er klaget - og arbejdes med spørgsmålet

I en mail til nationen! i dag skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at 'sagen' stadig er under behandling:

- Forbrugerombudsmanden er ... ikke nået til enighed med branchen (Tankstationernes brancheorganisation, Drivkraft Danmark red.) om, hvorvidt det er berettiget at reservere et langt større beløb på forbrugerens konto, end forbrugeren skal betale.

- Forbrugerombudsmanden har modtaget klager over dette.

- Og arbejder fortsat med det spørgsmål, skriver styrelsen.

OK: Det er et generelt krav

OK skriver til nationen!, at de - hvis kunden har et såkaldt debetkort, som jo ikke er et kreditkort - skal reservere et beløb i forbindelse med transaktionen ved standeren.

- Det er et krav, som bankkortudstederen stiller som sikkerhed for betalingen, og det er generelt for branchen, skriver OK, men hvad synes du?