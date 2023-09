nationen ... 1. sep. 2023 kl. 09:57 Gem artikel Gemt artikel

Okay så: 198,48 kr i timen

I tre dage strejkede 1300 Vestas-ansatte i protest mod lønnen. Men så fik de bøder på 50 kr i timen for at strejke, og nu siger 3F at de er gået i arbejde igen