Oktan-katten sendt i familie-pleje

Titusindvis af danskere har set hvordan en lille kat bliver reddet ud af et hulrum lige over benzintanken i en bil. Nu er den sat i pleje sammen med to andre katte - og har det godt

- Den skal have ro de næste uger og er derfor sendt i pleje hos en familie.

- Det er min forventning, at den kommer sig helt.

- Den både spiser, drikker og er til at snakke med, selvom om den er lidt sky.

Lød som en kat - og det var en kat

Sådan siger indehaveren af Dyrenes Beskyttelses internat i Brande, Kent Karlsen, til Jydskevestkysten om den kat, han efter en to timers redningsaktion på et bilværksted fik indleveret i sidste uge.

Katten havde klemt sig ind i et hulrum over benzintanken i Flemming N.s Citroen – og de lyde den kom med, da han startede bilen og kørte fra Sønderborg til Høruphav og retur, kunne han ikke få til at passe med noget mekanisk.

Han kørte derfor ind til Als Motor, der - som du kan se på videoen - var meget behjælpelige, og efter to timers bikseri var katten reddet:

Ingen regning

- Katten er kommet i pleje.

- Og jeg har i øvrigt ikke fået nogen regning, da Als Motor ser det som en ’redningsaktion’.

- Det er en mærkelig historie, der i dén grad er gået amok på nettet., skriver Flemming N. til nationen!. Flemming laver normalt madvideoer på youtube, og de får plus-minus 1000-visninger (se f.ex den med krebinetter og stuvede ærter og gulerødder, der har fået 639 visninger - eller den med kold kartoffelsalat – med nye danske kartofler, der har fået 1229 visninger), men den ni minutter lange video han har lavet med katten med katten har passeret 10000.

Katten skal – når den har været i pleje sammen med to andre katte og lært socialisere sig – retur til internatet. Her vil den så blive vaccineret, og hjort klar til at finde en permanent familie.