Ole kan ikke spise så meget: Klager over nemlig.com

nationen! har modtaget et brev fra en af de ældre danskere, der lige nu bliver bedt om at opholde sig så meget i hjemme som muligt – og handle på nettet. Han synes nemlig.com er lidt for grådige.

- I denne tid er det vigtigt at ældre som mig (73) går så lidt ud som muligt.

- Så for at blive hjemme så meget som muligt prøver jeg at handle via Nemlig.com.

- Men!

- Nemlig.com kræver at man køber for min. 400kr pr. gang.

Det er svært at nå op på 400 når man er enlig

Sådan indleder Ole M et brev til nationen! om at være i corona-risikogruppen og bo alene – og efterhånden have fyldt madlageret op med varer fra bl.a nemlig.com.

Ole har som du kan se nedenfor forsøgt at skrive til nemlig.com, men det nyttede ikke – og derfor prøver han nu nationen! For da han senest ville bestille mælk, hotwings, brie, æg, youghurt og berlinere nåede han kun op på 212 kr. Og det var for lidt for nemlig.com:

Hans brev, som nemlig.com kommenterer nedenfor, fortsætter derfor således:

- Det er svært at nå 400kr. hver uge når man er enlig.

- Da der f.eks. er mælk, skal man handle hver uge.

- Jeg har mailet til dem og spurgt om de ikke kan nedsætte det i denne periode men svaret er nej.

Skovle fortjenesten ind

- De vil ikke selv vise samfundssind, men kun skumme fløde og skovle fortjenesten ind.

- Jeg skriver til jer, da jeg synes at det jo netop er det vi skal kæmpe i mod, dem der skummer fløden uden at give tilbage.

- Det er jo næsten ligesom gullaschbaronerne, skriver Ole M, der har sendt et eksempel på en en bestilling, han ikke kunne sende.

De 400 kr skyldes omkostningerne

Men hvis Ole havde troet at et et brev til nationen! kunne få nemlig.com til at slække på deres regler for minimumskøb, så bliver han nok skuffet. Ihvertfald svarer netsupermarkedets kommercielle direktør Mikkel Pilemand, sådan her:

- I nemlig.com har vi gennem mange år haft et minimumskøb på 400 kr. pr. ordre, og det skyldes de omkostninger, der er forbundet med at pakke og levere dagligvarer for vores kunder.

- Vi har desværre ikke mulighed for at ændre minimumsbeløbet pr. ordre på nuværende tidspunkt, skriver direktøren, men hvad tænker du?