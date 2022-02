Ole møgvred over milliardoverskud

- Hej.

- Jeg sidder lige og ser i mit TV, at bankerne skovler milliarder af kroner ind i overskud.

- Mens vi helt almindelige mennesker skal betale negative renter.

- De kommer jo som tyve i natten, og stjæler folks penge.

- Det gør mig så vred.

Bankerne og deres mange milliarder

Sådan indleder Ole L et brev til nationen! om de 12.9 milliarder kroner Danske Bank har fået i overskud i 2021 - og de 36 overskudsmilliarder Nordea kan fortælle om.

Danske Banks milliardoverskud skyder i vejret

Nordea sætter nye mål efter pæn fremgang

Ole er ikke den første, der raser over de negative renter, som stort set alle banker synes kunder, der har indestående over et viost beløb skal betale. Du husker måske Beton-Per, der klagede, at hans surt optjente opsparing blev 3800 kr mindre hvert år pga de negative renter, og Ole har det på samme måde.

Det var jo ikke derfor jeg arbejdede i jul og påske

Han vil gerne starte er oprør mod bankerne - hans brev fortsætter nemlig således:

- Jeg har selv sparet lidt op, men den opsparing skal jeg også betale negative renter af.

- Så nu har jeg knoklet i 44 år - i påsken, pinsen og til jul og nytår. Og været på natarbejde.

- Og nu kan jeg bare se at min opsparing bliver mindre og mindre værd. mens bankerne bliver rigere og rigere.

- Håber der bliver gjort noget ved det, skriver Ole L., men hvad siger du?