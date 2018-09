Ole P. klagede over prisstigning hos DSB: Endte med at få det billigere

- Hej.

- En rejse fra Lunderskov til Kolding tager 8 min.

- Der blev varslet en prisstigning fra 32 kr. til 35 kr., og på samme tid forsvandt et antal zoner og gyldighedstid.

- Før var der 3 zoner mellem Lunderskov og Kolding, samt en billet galt en time. Til både tog, bybus og rutebil.

- Det gav før mulighed for, at tage tog, bybus og hjem igen, på samme billet indenfor en time.

Togføreren svarede: Sådan er det bare

Sådan indleder Ole P fra Lunderskov et brev til nationen! om før-og-nu-priser på en rejse fra hans bopæl til Kolding og retur - og muligheden for at få svar fra DSB. DSB har set brevet og svaret - det svar kan du læse nedenfor. Oles klage fortsætter således:

- Nu: Tog til Kolding 35 kr., Bybus 24 kr., Bybus 24 kr., Tog retur 35 kr.. I alt 118 kr.

- Det er ikke fair, og opfordrer ikke til at tage kollektiv trafik.

- Det er faktisk halvpris af hvad det koster at tage en taxa for de 10 til 12 km.

- Jeg har spurgt togføreren, hvorfor det er blevet sådan. Og jeg fik svaret; sådan er det bare.

Og 7/11 svarede: Sådan er nok bare

- Dernæst i 7/11 (SevenEleven). De kunne godt se problemet, men svarede; sådan er det nok bare.

- Hos DSB nogenlunde samme svar, men jeg kunne købe et rejsekort, så ville det blive lidt billigere. Altså 4 x 17 kr. total 68 kr.

- Jeg ønsker kun et anonymt rejsekort. Og det kan jeg kun hente i Aalborg eller Københavns hovedbanegård, skriver Ole, der gerne ville have hjælp fra nationen! til at få svar på, hvorfor det er skal være sådan. Og selv om DSB ikke svarer direkte på begrundelsen, så kan de gamle statsbaner fortælle, at Ole faktisk kan spare en del penge for fremtiden.

DSB svarer: Sådan er det slet ikke

- Hvis Ole går i 7-eleven på Kolding Station og får sig et anonymt rejsekort, vil han faktisk kunne få billetten billigere i dag end det eksempel, han selv giver.

- Hvis han på et anonymt rejsekort vælger at køre mellem Lunderskov og Kolding og tilbage indenfor 59 minutter, skal han betale 22 kroner.

- Hvis han bruger lidt ekstra tid (10-15 minutter) og en ekstra zone vil det koste 29 kroner.

- Men vi anbefaler at kunden bestiller et personligt rejsekort, da rabatmulighederne er væsentlig bedre, og forudbetalingen væsentlig lavere, skriver Morten fra DSB.

nationen! har sendt svaret til Ole, men hvad synes du Ole skal gøre?