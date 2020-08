Ole stinker: Folk holder automatisk afstand

Ole N. har røget i 50 år, men nu synes han, det er blevet alt for dyrt. Især når han tænker på, hvor positivt for samfundet hans rygning er

- Forskellen på aktive demokrater og det bevidstløse stemmekvæg består i at gøre sig nogle tanker om, hvad der gavner samfundet.

- Og det bedste er jo, når det, der gavner samfundet, også gavner mig, altså når der opstår det, der på moderne dansk hedder en win-win-situation.

Tilskud til statskassen

Sådan indleder nationens! Ole N. et brev om at være gammel ryger og god til at se de positive sider ved tobak. Niels har tidligere skrevet indlæg om sine tændstikker: Racistisk: Tiden er løbet fra tændstikæske. Og nu - hvor han netop har været i Brugsen efter det, han kalder 'afskyeligt dyr pibetobak' - han han et forslag, han mener vil gavne Danmark. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Der er to mindst måder, jeg har gavnet landet på med mit tobakskøb.

- Primært ved at betale en høj indirekte skat, og det er vist kærkomment i denne tid, hvor riget snart vil fattes penge, fordi coronaen både dræner statskassen for tilskud til gøgl og alvor, men samtidig døjer med manglen på skatteydere, fordi forbandet mange virksomheder er gået konkurs, og utallige mennesker er dømt til lediggang på A-kassernes nåde og barmhjertighed.

Og hurtigere død

- Sekundært gavner min røg samfundet ved at afkorte mit overflødige liv, thi vi ved jo alle, at allerede fra 50 plus er vi aflægs og uanvendelige på arbejdsmarkedet.

- Nu kan man ikke generalisere ud fra ét (mit) eksempel, men jeg har altså røget i 50 år og lider ikke af noget fysisk.

- Mit hjerte slår troligt sine 95.000 slag i døgnet, mine lunger er stadig gode nok til at inhalere den tjæreholdige røg fra min pibe, ja, måske er det røgen, som er årsagen til, at jeg i dag er samme fjervægter på 72 kg som for 50 år siden,

Plus folk holder afstand - jeg stinker af tobak

- Influenza og anden virus har også skyet mig som pesten i de sidste mange år, og her i corona-angstens tid har røgen hjulpet andre til at holde god afstand til mit tobaksstinkende legeme.

- Ergo: Intet er så skidt, at det ikke også er godt for noget.

- Da jeg var barn, blev både bolværker, fiskenet, sild og bacon præpareret mod mug, svamp og råd med lige netop tjære, så hvorfor ikke også mine lunger.

- Psykisk har jeg det dog forfærdeligt, når jeg erkender min forbløffende fysiske sundhedstilstand, thi måske er jeg dømt til at leve 30 år eller mere i lediggangens befængte jammerdal, hvor jeg traver byen tynd i håbet om at møde positive øjne og nyde glæden ved en lille sludder med min næste.

Så sæt prisen ned

- Kære politikere, sæt prisen ned på tobak og andre livsforkortende og afstandseffektive virkemidler, og husk altid, hvad der var god latin på sygeplejeskolen for 50 år siden: Det drejer sig slet ikke om at lægge år til livet, men om at lægge liv til årene.

- Døden er friheden for alle sorger og bristede drømme, husk det, og vågn op: Gratis tobak til alle ledige, men bort med alkoholen, som bringer det værste af det værste op i enhver fortabt lediggænger, skriver Ole N., men hvad tænker du?