Omkamp? Underskrifter vælter ind

Der var straffesparket, laserlyset og de to bolde på banen. Men giver det mening at spille kampen mellem England og Danmark om? Det mener - foreløbig - 5000 personer

- Jeg vil oprette en underskriftindsamling, der skal forhindre sådan nogle dummernikker i at oprette underskriftindsamlinger for at få fodboldkampe spillet igen.

- Der er snyd i alle kampe hver dag i alle lande.

Sådan skriver Glenn M. i en af de mest populære af de - hold fast - 1400 kommentarer, der er skrevet på Sportbible.coms Facebook-profil om de mennesker, der lige nu bruger tid på at skrive under på, at kampen mellem England og Danmark skal spilles om.



En plet på det smukke fodboldspil

Argumentet fra Chris Pinto, der har oprettet underskriftindsamlingen er, at det straffe, Joakim Mæhle og Mathias Jensen begik mod Raheem Sterling, slet ikke var et straffe:

- Det var en dommerfejl. Der skal være kontakt for at dømme straffe, og der var jo absolut ingen kontakt.

- Hvis det ikke bliver omgjort, er der tale om en plet på UEFA og det smukke spil, fodbold, skriver Chris i sin argumentation for underskriftindsamlingen, som torsdag eftermiddag dansk tid allerede havde fået mere end 5000 støtter:

Fint nok: Vi kan vinde igen

- Jeg støtter en omkamp.

- Vi spillede Danmark ud af banen, og det kan vi gøre igen, skriver Lewis H f.eks., mens Jade S. har fundet flere grunde for en omkamp end straffesparket:

- To bolde på banen lige før straffet.

- En laserpen, der peger på Schmeichel, umiddelbart før det skal sparkes, skriver Jade.

På den store engelske The Suns fodboldside på Facebook har underskriftindsamlingen også skabt debat:

- Tud et andet sted.

- Alle er bare jaloux på England, skriver Scott B, men hvor ligger du i omkampsdebatten?