Omskæring: Danskere mod magtfulde jøder

For tre år siden protesterede 55 muslimske lande mod et dansk forbud mod omskæring. Nu gør store store internationale jødiske organisationer det samme

- Irreversibel kønskirurgi uden medicinsk indikation på mindreårige børn skal ikke tillades.

- Det er en realitet for piger, så selvfølgelig skal drenge have samme beskyttelse i DK.

- Måske S og V ikke skulle lytte til Israel og USA, men i stedet de 87-89% af befolkningen, der støtter en 18-års mindstealder.

De store jødiske organisationer

Sådan skriver Birgitte V. i en af de mere populære (25 likes) af de 340 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook om en 18-års aldersgrænse i Danmark på omskæring - og den store interesse debatten om et forbud har skabt i udlandet:

’USA og Israel har begge i klare vendinger udtryk stor bekymring over et eventuelt forbud mod omskæring af drenge under 18 år.

Ambassaden i Washington har modtaget budskabet fra både Kongressen og de store internationale jødiske organisationer, og USA’s ambassadør har rejst emnet i Udenrigsministeriet,’ står der således i et dokument DR Nyheder har gravet frem i den stabel papirer udenrigsminister Jeppe Kofod kiggede i forud for et lukket samråd om omskæring den 16. november sidste år. Socialdemokratiet og Venstre har begge meddelt, at de er imod en omskærings-aldersgrænse, netop pga af jøderne i Danmark. Adskillige meningsmålinger har tidligere vist, at et massivt flertal af vælgerne er tilhængere af et forbud.

Folkeafstemning

Og Birgitte er ikke den eneste, der synes, at danskere skal bestemme over børn i Danmark:

- Folkeafstemning på spørgsmålet ville være på sin plads.

- Når nu hverken 'børnenes' statsminister (Mette Frederiksen) eller Elle-belle tissemand (Jacob Ellemann) ikke er voksne nok til at se vi ikke skal skære i små drenges tissemænd for at tilfredsstille en vanvittig og stenalder tankegang hos en jødisk religion.

- Hvis jødedommen i Danmark ikke kan overleve grundet et forbud mod lemlæstelse af børn, så er det på sin plads at den bliver udryddet totalt!, skriver Thomas N. samme sted.

Folketingets partier skal diskutere forslaget i morgen.