Omvendt el-regning: Mere end 40 milliarder

Tirsdag brugte staten 20 milliarder på vindmøller. Og fredag kunne statens elnetselskab, Energinet, så fortælle, at de - på samfundets vegne - vil bruge 41 milliarder på at 'vende elnettet på hovedet', så bl.a. strømmen fra vindmøller kan komme ud til forbrugerne

- I takt med at vi får meget mere elproduktion fra vindmøller og solceller, er der mange steder behov for at vende elnettet på hovedet.

- Transmissionsnettet blev for mange årtier siden designet med få, store kraftværker nær de store byer og forbrugscentre som centrum.

- Herfra flød strømmen ud i alle egne af landet. Jo længere ud, jo mindre forbrug og jo tyndere elledninger.

Sindssyg elektriker-regning: 160 milliarder

Strømmen fra vindmøllerne og solcellerne

Sådan skriver det statsejede Energinet i dag om de - hold fast - 41 milliarder kroner, det er nødvendigt at bruge de næste tre år på at udbygge og fremtidssikre elnettet.

Problemet er nemlig, at vi i Danmark i 2030 år satser på at have firedoblet strømproduktionen fra vindmøller og solceller. Og at der - udover den massive udbygning med landvindmøller og især solcelleparker på land - også skal gøres klar til flere, store nye havmølleparker.

Eltransmissionsnettet forstærkes med kabler og luftledninger (kortet til venstre)

100 plus 100 projekter

- Derfor arbejder Energinet lige nu med planlægning af ca. 100 nye, større udbygnings- og reinvesteringsprojekter.

- Og yderligere ca. 100 større projekter kan potentielt følge efter, skriver Energinet, og nationen! har spurgt, hvor de 41 milliarder kroner kommer fra. Og det svarer de på sådan her:

- Energinets investeringer i drift og vedligehold af eltransmissionsnettet finansieres primært via nettariffen, som betales af alle elforbrugere, både private og virksomheder.

Man kan sige at der bliver flere kilowatttimer

- Dertil kommer - fra i år - en betaling fra producenter af vedvarende energi.

- De stigende udgifter i de kommende år til udbygning af eltransmissionsnettet betyder dog ikke en 1:1 stigning i tariffen.

- For den omfattende elektrificering af samfundet medfører også et stærkt forøget elforbrug, så man kan sige, at der bliver langt flere kilowatttimer at fordele Energinets udgifter på, skriver Energinet, men hvad tænker du?

