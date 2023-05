Omvendt: Salget gået næsten i stå

– Tallene for første kvartal dækker primært over salg af varmepumper, som har været i restordre på grund af forsyningsproblemer.

- Og formentlig også en del varmepumper, som først er blevet installeret og faktureret nu, fordi der var meget stor travlhed hos installatørerne i efteråret.

Ualmindeligt stille ved telefonen

Sådan lyder det nu fra varmepumpeinstallatørernes brancheorganisation Tekniqs chefkonsulent Troel Hartung, der har set Energistyrelsens tal, der viser, at salget af luft-luft og luft-vand varmepumper er steget med henholdsvis 38 procent og 16 procent i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.

Sidste år blev der solgt 40.033 luft/vand-varmepumper og jordvarmepumper. Og DBA bugnede af annoncer fra folk, der nærmest forærede deres gasfyr væk.

Til sammenligning blev der samlet set solgt 23.903 i 2021, men Tekniq spurgt medlemmerne af TEKNIQ Arbejdsgivernes VE-sektion, om hvordan de synes det går.

Billigere gas

Og det store flertal - 85 procent - svarer, at der har været ualmindeligt stille ved telefonen de seneste tre måneder. Bla, fordi priserne på naturgas, fyringsolie og træpiller er faldet samtidig med at renterne er steget og medvirket til, at flere kunder har udskudt beslutningen om at investere i en varmepumpe. Og fordi mange har fået brev om mulig fjernvarme. Et brev, der i mange tilfælde ikke indeholdt nogen dato, men blot en besked om, at det krævede yderligere undersøgelser for at finde ud af, om de kunne få fjernvarme.

- Det er naturligt at afvente udskiftningen af sit gamle olie- eller gasfyr, hvis man bliver stillet fjernvarmen i udsigt, men sandheden er, at fjernvarme og varmepumper ikke er hinandens modsætninger.

- Det kan i nogle tilfælde give god mening - både økonomisk og klimamæssigt at installere en varmepumpe nu og så skifte til fjernvarme senere, når rørene ligger i vejen, siger Troels Hartung, men hvad siger du?