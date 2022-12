Ond besked: Savner jer ikke

Forhandlingsleder Mette Frederiksen går efter en regering hen over midten - og hvis det tager lang tid at få på plads, så er det helt fint, hvis man skal tro 8658 læsere, der IKKE savner en regering

- Respekt for at anerkende at vælgerne har ønsket noget andet.

- Han (Ellemann red) søger en regering over midten.

- Måske noget af det Danmark har manglet. Alting er ikke kun rød eller blå.

Er det så svært?

Sådan skriver Torben R, i en af de hundredevis af kommentarer, der er skrevet på TV2 Nyhedernes Facebook-profil om Venstre-formand Jakob Ellemanns forhandlinger med Mette Frederiksen - forhandlinger, der tyder på, at der en hen-over-midten-regering på vej for første gang i 44 år. Selv om Ellemann før valget sagde det modsatte:

Løftebrudsudsigter: Det har han sagt

Men Torben er ikke den eneste, der synes SV-lyder godt:

- Nu må pressen sku forstå, at sådan går det hver gang efter et valg.

- Man skal finde ud af, hvem man kan samarbejde med, skriver Agnethe S. og Dan C. glæder sig over, at de to formænd tager sig god tid:

Annonce:

Ingen ulykker mens de forhandler

- Håber de bliver ved med at forhandle i laaaaang tid endnu, så laver de da ikke ulykker imens, skriver Dan.

Mere end 17.000 læsere har siden i går svaret på spørgsmålet - savner du en regering - og nej, svarer 51 procent. Men hvad siger du til en hen-over-midten-regering?