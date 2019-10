Ond debat: Hver fjerde dansker vil sende muslimer ud af Danmark

Hvad skal overskriften være, hvis man skrive om en undersøgelse, der viser, at 28 procent vil sende muslimer ud af landet, og at 45 procent ikke vil? Debatten raser.

- Hvorfor fokuserer I ikke på de over 45%, der ikke vil?

- Hvorfor er det altid den negative tilgang der vinder i pressen, fremfor den positive historie?

Prøv at spørg om P-vagter

Sådan skriver Rikke A i en af de 93 kommentarer, der er skrevet på ugebrevet Mandag Morgens Facebook-profil om den del af 'MM Special: Danskernes blandede følelser over for indvandrere', der viser, at en pæn stor andel af danskerne (28 procent) erklærer sig enige eller delvist enige i synspunktet, at muslimske indvandrere skal ud af Danmark. Og at næsten fire af ti danskere vil sende indvandrere ud af landet, hvis ikke de har et arbejde.

Og Rikke er langtfra den eneste, der er utilfreds med undersøgelsen, der er baseret på svar fra 5900 danskere:

- Prøv at spørge, hvor mange der vil sende parkeringsvagter ud af landet, skriver Jens R således og Helle savner noget at sammenligne med:

- Det er en ommer, overskriften er misvisende.

Er det muslimer eller indvandrere folk vil være fri for?

- Stillede man også spørgsmålet om, hvorvidt jødiske, kristne, ikke-troende o.s.v. indvandrere skal udvises?

- Hvis ikke, ved vi ikke, om danskerne vil være fri for indvandrere eller muslimer.

- Og I kan ikke på baggrund af spørgsmålet konkludere, at hver fjerde dansker er enige/ delvis enige i, at muslimer i det hele taget skal udvises, skriver Helle, mens Morten L i sin kommentar kommer med et bud på, hvorfor de 5900 danskere har svaret, som de har gjort:

- Måske fordi politikerne ikke vil sende de (relativt få), der giver gruppen som sådan et dårligt rygte ud af landet ved første lovovertrædelse...

De dårlige elementers opførsel vil smitte af

- Vi mennesker grupperer 'andre', og nogen få der ikke kan opføre sig ordentligt giver alle i deres 'gruppe' et dårligt rygte. Det er basal menneskelig adfærd, og det kan altså ikke ændres.

- Løsningen er selvfølgelig ligetil, nemlig at når en udlænding begår kriminalitet, så vises man venligt, men bestemt til grænsen, og det uanset om man har fået asyl.

- Er man gæst i et hus, så har man bare at opføre sig ordentligt.

- Lader man de dårlige elementer blive, så VIL deres opførsel smitte af på den 'gruppe' folk ser dem som værende i, skriver Morten, men hvad tænker du?

