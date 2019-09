Ond debat om 1350 kr: Enlig kontanthjælpsmor får flere penge

- Et lille skridt i den rigtige retning mod en mere værdig tilværelse UDEN tiggerstaven i hånden.

- Selvfølgelig vil brølaberne sidde i baggrunden og grynte 'det skal betale sig at arbejde'. Også selvom man ikke kan.

- Held og lykke til jer, der fik lidt mere at gøre med.

Sådan skriver Claus M i en af de kommentarer, der har fået lov til at blive stående på DR Nyheders Facebook-profil under artiklen om de 250 millioner kroner regeringen, Enhedslisten, Radikale og SF i går blev enige om at sende videre til de fattigste børnefamilier.

Enlig mor med to børn kan få 1850 ekstra pr. måned

Det nye månedlige børnetilskud udgør 700 kr. pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kr. pr. barn af enlige pr. måned og 550 kr. pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen.

Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt uafhængigt af antallet af børn.

Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil fx betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard således i en pressemeddelelse, men i debattråden på DR Nyheders Facebook, er der adskillige, der synes at pengene er givet dårligt ud. Og mange har fået slettet deres kommentarer, der handler om en enlig mor til en seks på seks år,.der glæder sig over de ekstra penge. moren har i dag 10.800 udbetalt pr måned, og kan se frem til at modtage 600 plus 650 kr pr måned.

Se også: Min lortefar får kontanthjælp og sender 12.000 til sit hjemland hvert år

Hvad med et meningsfuldt arbejde?

- Hvad med at man osse får hende i et meningsfyldt arbejde og hjælper hende til at få et liv med indhold!, skriver Joachim W således og Ask B synes initiativet er fint, men:

- Jeg håber da også de penge så går til kassedamen der så arbejder 32 timer, som får mindre udbetalt end hende, som ikke kan få tilskud til tandlæge osv, skriver Ask B, men hvad tænker du?