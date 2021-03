Ond debat: Områder med mange indvandrere får ekstra vaccinedoser

- Hmm.

- Hvis folk i disse aktuelle områder havde fulgt smitteværnsreglerne, havde vi sluppet for dette, som igen går ud over andre.

- Desværre!

Ingen andre lande gør det

Sådan skriver Ingrid B. i en af de mest populære (105 likes) af de 449 kommentarer, der er skrevet på norske NRK's Facebook-profil om en ny vaccinefordelingsplan, der blev lanceret i dag.

Norges svar på Sundhedsstyrelsen, Folkehelseinstituttet, mener nemlig, at der nu er gode argumenter, som taler for en geografisk målretning af fordelingen af vacciner i en periode.

En målretning, der vil betyde, at de hårdt coronaramte Oslo-forstæder Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand sammen med kommunerne Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får mere vaccine end andre kommuner og bydele i forhold til beboertallet:

- Så vidt jeg er informeret, er der ingen andre lande i Europa, som praktiserer geografisk skævfordeling.

Skævfordelingen er moderat

- Men nu har man fundet en moderat løsning, som gør, at man kan balancere hensynene, siger Norges sundhedsminister, Bent Høie, til NRK.no. Ser man på nyhedskanalens Facebook-side, er den balancerede og Europa-historiske beslutning ikke videre populær.

Måske fordi de bydele og kommuner, der nu skal have 20 procent mere vaccine end planlagt, ligger i hovedstaden og er kendetegnet ved at have en stor andel beboere med indvandrebaggrund. Og fordi alle andre kommuner i landet i den næste periode skal have tre procent mindre vaccine end planlagt:

Smitten i Oslos bydele fordeler sig meget skævt - så nu skal vaccinen også fordeles skævt. Screenshot

Dem der ikke gider bliver belønnet

- Kæmpefejl.

- Et sted, hvor folk ikke gider at tage smitteværn seriøst, skal nu belønnes med vaccine. Mens resten af landet, som gør arbejdet, må vente endnu længere, skriver Erik A, der har fået 51 likes. Eva S - der har fået 18 likes - synes heller ikke, skævfordelingen er fair:

- Jeg synes ikke, det er retfærdigt.

Kommuner må give vaccine fra sig

- Der bor mange ældre folk med underliggende sygdomme rundt i landet, og skal de nu vente, fordi Oslo-indbyggerne ikke følger reglerne?

- Bliver lidt forbandet, skriver Eva S, og på Norges største nyhedssite Verdens Gang/vg.no er tophistorien lige nu 'Disse kommuner må give vaccinedoser fra sig', men hvad tænker du?