Ond debat: Sådan nogen som dig tjener 87.000 hver måned

- Leif Donbæk skriver, at jeg er privilegieblind, fordi jeg foreslår en fordoblingen af SUen.

- Men Donbæks indlæg er fyldt med stråmænd, fejlslutninger og tvivlsomme påstande – og i øvrigt er det Leif selv, der ikke indser egne privilegier.

Sådan indleder radiovært, klummeskribent og universitetsstuderende Jens Philip Yazdani et modsvar til Leif Donbæk, jurist, medlem af SF og klummeskribent her på Ekstrabladet.

Leif Donbæk skrev nemlig torsdag et debatindlæg på Opinionen, der har skabt voldsom debat med mere end 1300 kommentarer på både Facebook og Opinionen. Se også: Nej, Jens, du er ikke fattig

Påpeger bare at 110.000 unge er relativt fattige

I de fleste af kommentarerne er der opbakning til Leif, der ikke synes at der er nogle grunde til at fordoble SU'en, men Jens vil gerne lige sætte et par ting på plads.

Hans modsvar fortsætter derfor således:

- Leif skriver, 'Nej, Jens, du er ikke fattig.

- Men kære Leif; det har jeg heller aldrig påstået.

- Jeg påpeger blot, at 111.000 unge studerende har en økonomi, som for alle andre grupper i samfundet ville kunne karakteriseres som relativ fattig. Og så sætter jeg spørgsmålstegn ved, hvorfor det behøver være sådan i en af verdens rigeste lande.

- Han fortsætter: 'Hans teser er noget med, at ufaglærte jobs ikke findes længere'.

- Nej, Leif, min tese er, at de efterhånden er ved at være borte – hvad der er korrekt. Ifølge Arbejderbevægelsen Erhvervsråd er mængden af ufaglærte job halveret på 20 år. Og udviklingen fortsætter. Deres konklusion? At det er 'vigtigt at investere i uddannelse'.

Kan ikke betale husleje med den løn jeg tjener om 10 år

- Men Leif mener, at en uddannelse er ens egen investering i sin fremtid:

- 'Man er ikke fattig, hvis man vælger at læse i stedet for at arbejde, man træffer et aktivt valg og investerer i sin fremtid.'

- Det forhold, at ens indkomst (måske) bliver god senere, kan jeg bare ikke betale min udlejer med i dag – selvom Leif er velkommen til at gøre forsøget på mine vegne.

- Ligeledes ville ingen jo acceptere et argument om, at pensionister ikke kan være fattige i dag, fordi de tidligere tjente godt. Sådan hænger verden ikke sammen.

- Ifølge Leif er det dog ikke et problem at betale ens udlejer, for som han skriver, så er 'SU'en høj nok til, at man fint kan leve.'

- Det er dog kun ifølge Leifs egens mavefornemmelse, må vi forstå. Der i al fald ingen kilder.

Hver tredje studerende bruger 80 procent af SU på bolig

- De studerendes egen organisation, Danske Studerendes Fællesråd, siger, det ikke er muligt. Og det gør Nordeas forbrugsøkonom Ann Lehmann Erichsen også, som jeg i mit indlæg direkte citerer: 'du kan ikke leve af en SU'.

- Heldigvis har Leif bedre forstand på boligmarkedet end os andre, for 'man let kan bo billigt'.

- Jeg spørger igen: ifølge hvem? En boligundersøglse viser, at 40% af de studerende bruger 80% af deres SU eller mere udelukkende på boligudgiften. Derudover har jeg personligt ledt i fx Brøndby Strand. Der er ventetid på det hele.

- Faktisk foreslog en kvinde fra Københavns Kommune mig endda, da jeg lige var kommet til Kbh, at jeg søgte i Kalundborg eller Slagelse, hvis jeg ville have noget billigt med det samme.

Månedsløn på 87.000 i snit

- Til at slutte af fastslår Leif, at 'ordet 'privilegieblindhed' for en meget sjælden gangs skyld er helt på sin plads at anvende her'

- Og ja, det er det - om Leif Donbæk, der selv er uddannet jurist.

- En branche, der i København med fem års anciennitet har en gennemsnitlig månedsløn på 87.283 kr.

- At ville definere, hvem der er fattige, og hvem der ikke er, uden skyggen af belæg eller evidens, uden at forholde sig til mit indlægs argumenter, kun med ens holdning og mavefornemmelse, når man selv tjener kassen og vistnok er selvudnævnt 'champagnesocialist', ja, det er nemlig allerhelvedes privilegieblindt, slutter Jens Philip Yazdani, men hvad tænker du?