Ond debat: Tvangsfjern børn der er omskåret

- Det skal forbydes.

- Der er vel stadig sundhedsplejersker der besøger de små børn og de gængse børneundersøgelser bliver vel overholdt.

- Opdager man, at barnet er blevet omskåret, før de er 18 år, må de jo bare tvangsfjernes. Det er børnemishandling.

- Hvis andre snitter i deres børn vil jeg gå ud fra, at myndighederne gør noget.

Grotesk at der skal være retningslinjer - det skal forbydes

Sådan skriver Tina G. i en af de mest populære af de 425 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om et møde i Folketingets Sundhedsudvalg i går. Mødet handlede om omskæring - og et notat om vejledning til såkaldt ikke-medicinsk omskæring, også kaldet rituel omskæring - og politikerne fik på mødet at vide, at de danske narkoselæger, jordemødre og sundhedsplejersker i protest har forladt den arbejdsgruppe, der sammen med myndighederne skal lave en vejledning i omskæring.

- Grotesk at der er en arbejdsgruppe, der arbejder på retningslinjer.

- Det skal helt forbydes, skriver Kent M. i en anden populær kommentar (115 likes) på DR's Facebook-profil, og DF's sundhedsordfører, Liselott Blixt, føler sig heller ikke særlig oplyst:

DF: Virker mærkeligt

- Det virker rigtig mærkeligt, at man har en Styrelse for Patientsikkerhed, der har trukket denne her sag i rigtig lang tid, og at de fleste af de fagligheder, der ligger bag, faktisk er gået ud af arbejdsgruppen, og de andre ligger på vippen, siger hun til DR Nyheder, men hvad siger du?

