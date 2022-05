Ond nabostrid: Hør støjen

- Vi løser et miljøproblem med CO2.

- Men skaber så et nyt miljøproblem med støj.

- Og hvis flere varmepumper larmer samtidig, giver det endnu mere støj, da de kan gå i resonans med hinanden.

Tegning: Patrick Byron

Kan den støje mindre?

Sådan skriver VN til nationen! om at dele hæk med en husejer, der ejer en af de cirka 100.000 varmepumper, der er installeret i Danmark. VN vil ikke have sit navn, da varmepumpen har ført til en ond nabostrid. Men han vil gerne have, at der kommer meget mere fokus på den støj - 'brummelyde' - han er udsat for. Og han er langtfra den eneste:

- Vi får bemærkelsesværdig mange spørgsmål om, hvilken type varmepumpe der er bedst, og hvordan boligejerne kan begrænse støj fra varmepumperne – både fra naboens og deres egen skyld, siger fagekspert Tue Patursson fra Videncentret Bolius til Politiken.dk. Og i en nationen!-afstemning som mere end 16.000 læsere har deltaget i, svarer ni procent, at de er plaget af støj fra deres egen varmepumpe. Og hele 19 procent svarer, at de er plaget af støj fra en varmepumpe hos naboen:

10 millioner varmepumper i EU de næste fem år

- De larmer af pommeren til.

- Man bliver vanvittig af, at høre på det brummen konstant, skriver Marianne K. i en kommentar på Ekstrabladets Facebook-profil om pumperne.

- Har spurgt vores naboer.

- De siger, de ikke kan høre vores pumpe overhovedet, så måske dem der klager bare er meget sensitive, skriver Maria H. i en anden.

I forrige uge kom EUs energiudspil RePowerEU - og her fremgår, det at der skal skrues gevaldig op for pumpeinstallationerne de næste år:

- Den Europæiske Union bør sigte efter at fordoble den nuværende udrulningsrate af individuelle varmepumper, hvilket resulterer i en akkumulering på 10 millioner enheder over de kommende fem år, hed det således i Europa-Kommissionens udkast ifølge mediet Energiwwatch, men hvad siger du?