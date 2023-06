Ond stemning: Billig strøm

- Frygten er, at støtte til atomkraftværker, kan betyde, at atomkraftværkerne kan tílbyde lavere eltariffer til franske virksomheder.

- Og dermed give dem en konkurrencefordel.

Frankrig: Vi får problemer

Sådan skriver mediet Energiwatch om den hårknude, der har ramt forhandlingerne i EU om et nyt elmarked, der tager hensyn til både forbrugernes pengepung og klimaet. Og Frankrigs hårdnakkede ønske om, at kalde atomkraft for grøn energi og bruge statslige støttekroner på de 56 atomkraftreaktorer, der i dag gør landet til en CO2-duks.

- Hvis vi (EU-landene red) ikke er i stand til at finde en model, der gør os i stand til at forlænge levetiden på (kernekraft)-værkerne, får vi problemer, siger den franske energiomstillingsminister Agnès Pannier-Runacher ifølge mediet Euractiv, der kan oplyse, at atomkraft i dag tegner sig for 25 % af Europas elproduktion.

Annonce:

Sverige åbner for mere atomkraft

Den franske minister advarer ifølge Euractiv også om, at Europa får problemer med både energisikkerhed og klimamålene, hvis landets reaktorer ikke kan få forlænget deres levetid, men lande som Østrig, Luxembourg, Spanien og Tyskland stritter altså imod.

I Sverige har man netop vedtaget at ændre klimamålet fra '100 procent vedvarende' til '100 procent fossilfrit'. Det er en åbning for mere atomkraft.

Danmark frygter også statstøttet akraft

Men Danmark har med Dan Jørgensen i spidsen kæmpet hårdt imod Frankrigs ønske om at kalde atomkraft for grønt - og nationen! har spurgt den nye klimaminister Lars Aagaard, om vi støtter Frankrig - eller er imod Frankrig. Og det svarer han på sådan her:

Annonce:

- Der er en rolle for atomkraft at spille i EU’s forsyningssikkerhed, selvom det ikke er så relevant for os i Danmark, fordi el fra sol og vind er billigere.

- Vi anerkender også, at andre lande, bl.a. Frankrig, ser atomkraft som en vigtig del af deres dekarbonisering. Derfor er vi heller ikke imod, at deres atomkraftværkers levetid kan forlænges.



- Men atomkraft er per definition ikke en vedvarende energikilde, og det vil derfor være forkert at betegne det sådan.

Det kan skabe ulig konkurrence

- Fra dansk side har vi arbejdet for, at energi fra atomkraft ikke kan sættes i boks med andre vedvarende energikilder i regi af VE-direktivet. Det samme gælder kulstoffattige gasser som f.eks. brint produceret på atomkraft.



- De seneste forhandlinger, der er gået i hårknude, handler om, at Frankrig vil have meget vid mulighed for at give fransk erhvervsliv statsstøtte, hvor en anden gruppe af lande er skeptiske overfor, at det kan skabe ulige konkurrencevilkår i EU, skriver klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, men hvad siger du?