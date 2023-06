Ond stemning: DSB siger undskyld

Stig blev smidt af toget - anklaget for at have gået på skinnerne. Det havde han ikke gjort, og nu siger DSB undskyld, men .....

- Det jeg lægger vægt på er at DSB siger undskyld for hvad de rent faktisk har gjort forkert, og ikke bare oplyser, om de regler der gælder om krydsning af skinner, rejsehjemmel osv.

- De skal fortælle, at jeg ikke er gået over skinnerne og at de har begået en stor fejl.

- De skal endvidere bruge ordet undskyld, ikke beklager.

- Med mindre de kan fremskaffe konkret bevis for deres påstand.

Læserne holder med Stig

Sådan skriver Stig – som du måske kan huske fra ’Ydmyget: Skrid’ – nu til nationen! efter at have læst DSBs svar/forklaring på, hvorfor han blev om at forlade sin plads i førsteklasses kupeen i kystbanetoget sidste mandag morgen.

Stig får en enorm opbakning fra de mere end 25.000 læsere, der har blandet sig i debatten. Det store flertal føler med Stig og er enige i at svaret fra DSB er dårligt.

DSB siger undskyld, men .....

nationen! har derfor spurgt DSB, om de vil sige ægte undskyld. Eller om de kan bevise, at Stig – som togføreren påstod den famøse morgen – havde været ude på skinnerne. Og det svarer DSB på sådan her:

- Vi vil gerne undskylde over for Stig, at han blev bortvist fra toget den pågældende morgen.

- Det var der ikke grundlag for i den konkrete situation, når han havde en gyldig billet/periodekort, og uagtet om han har krydset skinnerne eller ej, skriver DSB, men hvad synes du?