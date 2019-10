Ond stemning hos Ida Auken: Muslim ville ikke give hånd

- Ida, jeg har stor respekt for dig og især fordi du arbejder ihærdigt for den grønne omstilling.

- Men denne gang synes jeg at du skyder over målet. Det er næsten helt Støjbersk.

- Lad da 'idioten' selv bestemme om han vil give hånd eller ej, uden det skal piskes op til alt mulig stort om kvindeundertrykkelse mm.

Føler mig nærmest spedalsk

Sådan skriver Flemming Ø i en meget populær kommentar (38 anbefalinger), der er skrevet til et indlæg fra Ida Auken, der fortæller om en episode på sit kontor. Ida havde nemlig besøg af mand fra en københavnsk moské, der ikke ville give hånd, når han sagde farvel:

Bliver vred af to grunde

- Dels føler jeg mig som kvinde nærmest spedalsk, når min hånd bliver set som noget, der fra nu af ikke må komme i nærheden af ham.

- Dels bliver jeg vred over, at han tillader sig at komme ind i demokratiets højborg og nægte at trykke min hånd, fordi jeg er kvinde, skriver Ida Auken, der også tænker på, hvordan det må være at være hans kone eller hans datter.

- Får de også konstant oplevelsen af at være det forkerte køn? Eller hvad med hans børns klasselærer eller mødrene til de andre børn i klassen?

Hvad med den kvindelige kassemedarbejder?

- Hvad med den kvindelige kassemedarbejder i supermarkedet, den kvindelige læge på hospitalet, den kvindelige buschauffør eller andre kvinder, han kommer i kontakt med – skal de alle sammen finde sig i den form for undertrykkelse pakket ind i snak om ærbarhed og respekt, spørger Ida, der ikke kun får kritik i for sin beretning:

- Islam betyder underkastelse - og dermed undertrykkelse.

Skal tolerance omfatte andres intolerance?

- Det er godt en folkevalgt reagerer- langt om længe, men åbenbart kun efter at have personligt konstateret det samme som tusindvis af almindelige velmenende og fordomsfrie danskere for længst har erfaret:

- Nemlig at tolerance er ligeså ensrettet som den kultur, der forventer den - så vores tolerance SKAL omfatte andres demonstrative intolerance.

- Ellers er vi naturligvis i deres optik racister, islamofober eller det der er værre, skriver Morten I.