Ond stemning i 5C: Nej, du må ikk'

- Hej

- Jeg arbejder i hjemmeplejen i Husum, derfor tager jeg 5C hver dag fra Nørrebro til Kobbelvænget og tilbage igen.

- Det er fint – og sikkert nok – når jeg skal møde, men når jeg skal tilbage oplever jeg ofte bussen er propfyldt.

- Jeg tager bussen hjem mellem 13:30-15:00.

Vi stod tæt og røg ind i hinanden

Sådan indleder HK et brev til nationen! om de mange passagerer, hun rejser sammen med i Movias bus 5C. Og de regler Movia har, der ellers skulle sikre, at der IKKE var mange passager i f.eks. bus nr. 5C. HK synes ikke det kan være rigtigt, at chaufføren bare tillader at passagerer vælter ind – og hun skriver til nationen! fordi hun gerne vil have Movia til at overholde de regler, de selv har vedtaget. De regler kan du se nedenfor, hvor du også kan se Movias svar på HKs brev. Det fortsætter nemlig således:

- I dag tog jeg bussen hjem ca. 14:30 fra Husum.

- Da jeg stod på var der god afstand i bussen, men et par stop efter, begyndte der at blive mere fyldt.

- Vi stod alle meget tæt op af hinanden og røg til tider ind i hinanden, da bussen kørte.

Du må ikke sidde ved siden af mig

- Jeg oplevede også at der var passagerer, der ikke tog hensyn til, at man ikke må sidde lige ved siden af hinanden.

- Chaufførerne gør ingenting, men skal man virkelig selv sige: Nej, du må ikke sidde her

- Vi taler altså om et bolig/by-område, hvor der netop nu er muterende virus i omløb.

- Jeg håber der sker en ændring, skriver HK og Movia svarer at de følger op med det samme:

Movia: Tak - vi følger op

- I Movia er reglen klar – bussen må for tiden kun være halvt fyldt svarende til halvdelen af siddepladserne og halvdelen af ståpladserne.

- For 5C svarer det til ca. 70 personer, som man også kan se af skilte i bussen. Det krav skal naturligvis overholdes, som alle øvrige retningslinjer i coronatiden.

- Vi har stoppestedsværter på gaden for at følge med i, hvor der er behov for ekstra kapacitet.

- Vi kan ikke være alle steder på samme tid, så tak til kunden for at gøre opmærksom på den fyldte 5C. Det sætter vi stor pris på, og vi følger op overfor operatøren med det samme.

Et godt råd - tag evt den næste bus

- Kunder kan i øvrigt bruge vores webapp plads-i-bussen.dk, som viser, hvor mange, der normalt er med bussen. Og husk også, at 5C kører meget ofte, så hvis man ser en godt fyldt 5C’er håber vi, at man vil have tålmodighed og vente på næste bus, skriver Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, men hvad tænker du?