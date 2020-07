Ond stemning i kiosk: 'Nu kalder du os racister'

Muhannad har haft kiosken på Strandgade på Christianshavn i 17 år, men efter et opgør med fire betjente er ulykkerne begyndt at vælte ned. Nationen! har prøvet finde ud af, hvad der er foregået

- Jeg vil fortælle om en episode, som skete 4. november 2019 om formiddagen.

- Først dukkede en mand i civilt tøj op. Han ville købe en pakke cigarretter.

- Så sagde jeg til ham, at man hos mig er nødt til at købe noget andet sammen med cigaretter, fordi jeg ikke tjener noget, hvis jeg sælger kun cigaretter.

- Det er en regel i min butik.

- Manden sagde til mig, at jeg var sindssyg, og gik ud uden at købe noget.

Så kom tre betjente i uniform

Sådan indleder Muhannad K. et brev til nationen! om at føle sig uretfærdig behandlet. For selv om han ofte får at vide, at hans regel om at købe mere end cigaretter er tarvelig, så accepterer de fleste kunder hans begrundelse, da de jo godt kan forstå, at en kiosk skal tjene penge for at kunne overleve.

Men manden, der ikke ville købe mere end cigaretter, var tilsyneladende sammen med et antal betjente fra Københavns Politi – og de valgte at blande sig. Muhannads brev fortsætter nemlig således:

- Efter nogle sekunder dukkede der så tre politibetjente i flot uniform op.

- Den første kom direkte til mig uden at præsentere sig selv eller vise sit skilt eller hilse på mig og sagde til mig: ’Nu skal du holde op med at sige til folk, at de er nødt til at købe noget andet hvis de vil købe cigarretter.’

Fordi jeg siger det

- Jeg svarede: ’Hvorfor?,' og politibetjenten sagde: ’Fordi jeg siger det.’

- Så sagde jeg: 'Kan du vise mig en lov eller regel, som siger, at det er ulovligt?,' og til det svarede betjenten: ’Det er ligesom, når du kører for rødt lys, og jeg har set dig køre for rødt. Jeg behøver ikke at bevise, fordi jeg har set dig køre for rødt.’

- Så bad han om at se mit sygesikringsbevis og kørekort, og han gav dem til de andre betjente for at tjekke.

- Mens de tjekkede kortene, så sagde jeg: ’Hvis for eksempel en racistisk betjent vil beskylde mig for at køre for rødt, selvom jeg ikke har gjort det, så skal han bevise det.’

Nu kalder du os racister?

- Betjenten svarede: ’Nu kalder du os racister?,' men jeg svarede: ’Jeg kalder jer ikke racister, jeg siger, hvis det er en racistisk betjent. Derfor skal den bevise, at jeg har gjort noget forkert.’

- Betjenten konkluderede derpå, at ’det er umuligt at snakke med dig,' og de andre betjente fortsatte med at undersøge min kiosk.

- Før de gik truede de mig med at anmelde mig til Fødevarestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og andre myndigheder.

De behandlede mig som kriminel

- Den oplevelse var ret ubehagelig, og de behandlede mig som kriminel, og det accepterer jeg ikke, skriver Muhannad, der efterfølgende har fået brev fra Sikkerhedsstyrelsen om et kontrolbesøg og fra Danske Spil, der har opsagt hans forhandlerlicens. Sikkerhedsstyrelsen afviser, at de har haft kontakt med Københavns Politi forud for deres kontrolbesøg - og Danske Spil kommenterer ikke forhandlerkontrakter.

Danske Spil opsiger Muhannads kontrak i januar.

Sikkerhedstyrelsen kommer på besøg.

Hvad snakkede de om?

Nationen! har i flere omgange bedt Københavns Politi svare på, hvad de tre uniformerede betjente lavede i Muhannads kiosk 4. november, men det eneste, politiet vil sige, er, at de kan bekræfte, at de var der.

Nationen! har også spurgt om den betjent, hvis nr. er synligt på overvågningsvideoen, har en holdning til at Muhannad føler, at han blev behandlet racistisk – og om han efterfølgende har været i kontakt med andre myndigheder om kiosken på Strandgade 42.

Det har politiet ikke svaret på.

Nationen! har også spurgt, om den pågældende betjents chef vil svare på, om en betjent skal notere i en rapport, at han har haft en samtale på næsten ti minutter med en forretningsdrivende – og om en betjent bør gå ind i en sag om en kioskejer, der kræver, at kunderne køber for ti kr. andre varer, når de handler cigaretter?

Der er ikke skrevet rapporter

Til de spørgsmål skriver Københavns Politis presseafdeling til nationen!:

- Vores betjente er hver dag i kontakt med et stort antal borgere i uformelle samtaler.

- På baggrund af videooptagelsen kan vi bekræfte, at det var Københavns Politi, der var til stede i kiosken den pågældende dag.

- Der er imidlertid ikke skrevet nogen rapporter eller notater i anledning af episoden, skriver politiet, men hvad tænker du?