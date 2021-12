Ond stemning i svømmehal

Personalet i Jyderup Svømmehal fik trusler, da der blev indført regel om at uvaccinerede børn, ikke måtte komme ind. Nu er reglen ændret.

- Hej.

- Jeg synes dette opslag er direkte udskamning af børn som ikke er med i vaccine eksperimentet.

Nu er den nede igen - negative test er OK

Sådan skriver Daniel T til nationen! om den seddel, der mødte folk, der ville i den privatejede Jyderup Svømmehal i går. Han syntes det var forkert at holde uvaccinerede børn udenfor. Og bad nationen! om at skrive om sedlen, så børnefamilier vidste, hvad reglerne var. Men mens Daniel skrev sin mail, hev svømmehallens ledelse sedlen ned:

Høje incidenstal

- Den (sedlen) hang der et par timer, og nu er den nede igen. Og nu skal børnene bare vise en negativtest.

- Vi tog beslutningen, da incidenstallet var 1100 i sognet, skoler indførte opdeling af elever og flere af de store idrætsforeningen i Jyderup lukkede deres børnehold.

- Så vi så det som en hjælp, så de børn, der var opdelt i skoletiden, kunne fortsætte herovre til svømning, siger formanden for svømmehallen til nationen!, og tilføjer at sedlen har skabt en ond debat på sociale medier:

Folk fra Silkeborg hidsede sig op

- Selv folk fra Silkeborg har været inde og genere os på Facebook.

- Og personer truer Svømmehallens livreddere på Svømmehallens Facebookprofil, og også på livreddernes private Facebook.

- Nogle af opslagene er særdeles grove og går langt ud over fornuftig kommunikation, lyder det fra formanden, der dog indrømmer at opslaget var 'uheldigt':

- Vi har nu ændret ordlyden i det særdeles uheldige opslag, så der nu står, at alle brugere skal vise coronapas, og at børn uden coronapas skal fremvise et negativt testresultat med gyldighed efter gældende regler.