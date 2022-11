Ond stemning: Nu siger Frankrig ja

- Frankrig er klar til at åbne havnen i Marseille for Ocean Viking-skibet.

- Enten natten mellem onsdag og torsdag eller om torsdagen - det afhænger af, hvornår det forlader det sydlige Middelhav.

Sådan lyder det nu fra en fransk regeringskilde til det italienske nyhedsbureau ANSA om de mandlige asylsøgere, der sidder ombord på skibet Ocean Viking i havnen i Catania på Sicilien.

Skivet er chartret af en fransk NGO

De italienske myndigheder vil nemlig ikke lade dem gå i land, og den nytiltrådte regering - der i valgkampen lovede en skrap kurs over for bådflygtninge - mener, at det må være skibenes hjemlande, der skal tage imod asylsøgerne. Ocean Viking har siden siden juli 2019 været chartret af den franske organisation SOS Méditerranée.

Dansker fængslet for anden gang: Hjælper migranter

Der er ifølge ANSA 234 mennesker om bord på Ocean Viking. Der sidder 35 mandlige asylsøgere ombord på skibet Humanty 1, der er ejet af den tyske organisation SOS Humanity. De forsøgte i går, at få en domstol i Rom til at vurdere situationen:

- På land ringer man 112 i nødstilfælde. Til søs ringer man til den ansvarlige redningskoordinationscentral.

Men det skal man - 50.000 har skrevet under

- Men i det centrale Middelhav forbliver nødopkald ubesvarede, og oplysninger om personer i havsnød videregives ikke.

- Ved ikke at handle overtræder de officielle redningskoordinationscentre international lov og nægter folk retten til at blive reddet, skriver SOS Humanity på deres hjemmeside, hvor mere end 50.000 har skrevet under på en protest over afvisningen.

Brudt sammen

I England er der også heftig debat om asylsystemer, efter det er kommet frem, at 4000 asylsøgere bor på et modtagecenter beregnet til 1500. Den ansvarlige minister har netop udtalt, at 'asylsystemet er brudt sammen' - og at hendes store drøm er at sende asylsøgere med fly til Rwanda.