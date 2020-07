Ond stemning og fuckfingre: Skide gratister

- Fanø kan ikke overleve uden turisterne.

- Men derfor kan man godt stille krav til dem, der kommer og besøger øen.

- Det er jo ikke tyskerne, som opfører sig dårligt, næ, det er sikkert danske endagsturister, som kun kommer på øen pga. den gratis overfart.

Voldsomt og ubehageligt

Sådan skriver Kim J i en af de 10 kommentarer, der er skrevet på jv.dk om den måde færgepassagererne til og fra Fanø, behandler hinanden. En af øens faste beboere fortæller nemlig, at det er træls og sørgeligt at være fastboer, og at turister er lig med ballade og ventetid og problemer:

- Nogle gange er det fuckfingre og knyttede næver, og andre gange bliver adgangen til ø-banen ganske enkelt spærret.

- Det er meget voldsomt og ubehageligt.

Ondt i maven når jeg skal med færgen

- Jeg har ondt i maven hver gang jeg skal hjem med færgen, fordi jeg ikke aner, hvad der kommer til at ske, fortæller kvinden til Jydskevestkysten, og til nationen! fortælle en øboer fra en anden dansk ø, der pga af de gratis billetter for gående og cyklende,åbenbart også er blevet et populært rejsemål for turister:

- De skide gratister ødelægger det totalt.

-Man ved ikke om man kan komme med færgen, og de køber også alle varerne i vores butik, lyder det fra Ole fra Sejerø, men hvad tænker du?