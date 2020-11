Ond stemning på campingplads: Ned i en 'kasse'

- Det er borgere som kommunen har svært ved at hjælpe, så hvorfor ikke lade dem bo, da de tilsyneladende fungerer på campingpladsen ?

- Hvorfor skal vi alle proppes ned i de samme 'kasser'?

- Lav loven om, så de personer her kan få lov til at leve det liv som de kan trives i.

Nogen kan ikke bo i hus eller lejlighed

Sådan skriver Gitte C i en kommentar på Jydskevestkystens hjemmeside jv.dk, om de borgere, der ifølge campingreglementet og Esbjerg Kommune ikke må bo på Esbjerg Camping om vinteren. Og som nu har fået kommunen til at true campingpladsens ejer med dagbøder.

Og Gitte er ikke den eneste, der synes at folk - der synes en campingvogn i vinterhalvåret giver mening, skal have lov til at vælge den boligløsning:

- Det lyder som om, der er nogle gamle regler, der skal tages op til revurdering.

- Der findes menneske, der ikke kan bo i et hus eller lejlighed, og som måske ikke kan overskue en hverdag.

Og andre nyder bare campinglivet

- Og så findes der andre, som nyder og elsker campinglivet.

- De bliver straffet i et system, der bygger på nogle gamle normer, skriver Mogens G på jv.dks Facebookprofil, hvor han har høstet 27 likes, mens Hans S omvendt mener, at der var bedre i gamle dage:

- Der var engang et frit land.

- Men socialismen har ændret vort demokratiske land til et diktatorisk helvede, skriver Hans.

Købere i kø: Kæmpe optur på boligmarkedet

15-20 dage i campingvognen pr vinter

I dag siger Campingreglementets § 10, at 'Campingvogne, telte m.v. må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november-28. februar, hvis kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til vintercampering, dvs. kortvarige ophold af 15-20 dages varighed, weekender m.v., eller vinteropbevaring af campingvogne m.v.

Dansk Folkeparti har ifølge avisen et lovforslag undervejs i Folketinget, som skal bane vej for, at de enkelte kommuner skal kunne tillade permanent vintercamping, men hvad tænker du?

Kommune truer enlig mor i campingvogn: Flyt i dag