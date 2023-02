Ond stemning: Røven ud af bukserne

- Vi vil kæmpe røven ud af bukserne.

- Testmøllerne skal under INGEN omstændigheder op.

- ALDRIG.

Sådan skriver Kirsten F. i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil om det nye testcenter vindmøllebranchen har efterspurgt - og om de tre mulige områder ved Vadehavet, der er i spil.

Korter over de tre steder, der er i spil til et muligt kommende testcenter blev vist frem på mødet onsdag aften. Foto: Bjarne Lund Henneberg

100 deltog i protestmøde

Det er et stort flertal i Folketinget, der har udpeget områderne i Esbjerg og Tønder kommune, der kan få 450 meter høje vindmøller. Og Kirsten er ikke den eneste, der vil gøre modstand.

Onsdag aften havde lokale kræfter samt bestyrelsen bag Nationalpark Vadehavet møde om planerne. 50 dukkede op, og andre 50 fulgte med via sociale medier:

Annonce:

Nu samler vi trådene

- Målet var i første omgang at få orienteret og mobiliseret gode kræfter (alle mulige interessenter i området) for at få dem til at kontakte politikere, være aktive i debatten osv. via deres kanaler, organisationer m.v.

- Vi er i gang med at samle trådene til, hvad vi skal gøre nu, skriver Jens Hansen fra Nationalpark Vadehavet til nationen! efter mødet. Men ser man videre i kommentarerne på jv.dks Facebook, er det ikke alle, der er vrede:

Vi skal ikke overhales af Kina - igen

- Der er en chance for at testcenteret kommer uden for mine stuevinduer.

- Jeg siger 'kombardo'.

- Vi skal kæmpe for at blive uafhængig af Russisk gas.

- Vi skal kæmpe for at kineserne ikke bare overhaler os på vindmøllesiden også.

- Vi skal have grøn energi fremover, og der er vindenergien en af løftestængerne, skriver Flemming P., men hvad mener du?